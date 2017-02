Polizeibericht Freienwalde vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Mit der Hilfe eines Hubschraubers konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei Kabeldiebe festnehmen. Nachdem die Beamten in einem Renault mehrere frisch abgeschnittene Kupferkabelstücken und Arbeitsbekleidung entdeckten, fanden sie in unmittelbarer Nähe auch einen 19-jährigen Tatverdächtiger vor. Ein 30-Jähriger, der sich unter einem Busch versteckt hatte, konnte weiterhin aufgespürt und festgenommen werden.

Moped gestohlen

Schulzendorf. Ohne seine Simson S50 stand der Besitzer des Zweirads am Sonntagmittag da. Er hatte das Moped am Vorabend unter einer Plane und mit einem Fahrradschloss gesichert auf einem Parkplatz im Vevaiser Weg abgestellt. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug.