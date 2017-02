Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 20.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (moz) Frankfurt (MOZ) Bundespolizisten haben am Sonntag zehn Hundewelpen bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn gefunden. Gegen 11.30 Uhr hatte eine Streife einen in Niedersachsen zugelassenen VW Golf an der Anschlussstelle Müllrose kontrolliert. Als der 19-jährige Fahrer den Kofferraum öffnete, kamen neben einer Reisetasche fünf kleine Hunde zum Vorschein. Diese lagen ohne Sicherung auf dem Boden. In der geschlossenen Reisetasche waren weitere fünf Welpen.