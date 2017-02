Irritation um Behinderten-Parkschild

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ein Behindertenparkschild in der Breitscheidstraße, direkt vor dem Rouanet-Gymnasium, sorgt für Irritationen. Das Schild (siehe Foto) steht an einer Parkbucht für drei Fahrzeuge. In der Annahme, dass das Behinderteschild nur für einen Parkplatz gilt, hatte Olaf S. - er ist nicht behindert - dort am 15.Februar sein Auto abgestellt. Prompt steckte nach seiner Rückkehr unter dem Scheibenwischer eine Verwarnung der Polizei. Olaf S. soll jetzt 35 Euro bezahlen, weil er auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat. Das sieht er gar nicht ein und sucht an verschiedenen Stellen sein Recht. "Wenn in der gesamten Bucht drei Behindertenparkplätze sind, muss man das auch eindeutig beschildern", findet Olaf S.

Parken auch für Nichtbehinderte erlaubt? Diese Situation am Gymnasium in Beeskow ist nicht ganz eindeutig.

In der Stadtverwaltung sieht man es auch so. Diese hatte vor einem halben Jahr die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes beantragt, da in der gesamten Breitscheidstraße ein solcher nicht vorhanden war. Die zwei anderen Plätze sollten, auch zeitlich unbegrenzt, zur freien Verfügung stehen. Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Oder-Spree habe daraufhin einen Beschilderungsplan erstellt und im Rahmen einer verkehrsrechtlichen Anordnung die Beschilderung in dem genannten Bereich angeordnet. Auf der Grundlage dieser Anordnung habe die Stadt Beeskow die Verkehrszeichen aufstellen lassen, heißt es. "Unsere Politessen wissen, dass es nur einen Behindertenparkplatz dort gibt", sagt Bürgermeister Frank Steffen. Sie hätten auch keine Verwarnung ausgesprochen. Die aber bekam Olaf S. von der Polizei. Gemunkelt wird, von der Wasserschutzpolizei, die berechtigt ist, im ruhenden Verkehr zu ahnden.

Im Straßenverkehrsamt ist man auf Seiten der Polizei und der Auffassung, dass Olaf S. falsch geparkt hat. "Denn das Behindertenparkschild gilt für die gesamte Parkbucht, also auch für die anderen zwei Stellflächen", sagt Norbert Burde, Sachbearbeiter in der kreislichen Behörde. Wenn ein solches Schild an einer Parknische stehe, gelte es für die gesamte Fläche, so Burde.

Er wie auch Bürgermeister Frank Steffen räumen ein, dass es Bedarf an Nachbesserungen gibt, um eine eindeutige Situation herzustellen. Laut Burde müssten jetzt zusätzlich an zwei Stellplätzen reguläre Parkschilder aufgestellt werden, um jegliche Irritation zu vermeiden. "Dann aber wäre hier Schilderwald", so Burde.