Dieseldiebe unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Dieseldiebe treiben in Brandenburg weiter ihr Unwesen. Jüngstes Beispiel: Am Sonntag wurden aus drei Lkw auf einem Firmengelände in Potsdam-Mittelmark insgesamt 2000 Liter Kraftstoff abgezapft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.