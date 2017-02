Landrat sieht positive Entwicklung im Sport

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553777/

Bei der Auszeichnungsveranstaltung des Kreissportbundes hat Landrat Roger Lewandowski (CDU) in seiner Rede den hohen Stellenwert des Sports hervorgehoben, schließlich seien kreisweit mittlerweile 19.000 Sportlerinnen und Sportler in insgesamt 152 Vereinen organisiert. "Das ist eine beeindruckende Zahl", sagte er. Nicht minder habe ihn die Teilnehmerzahl an der Kreisolympiade mit mehr als 6.300 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer in 22 Sportarten imponiert, allein in der Leichtathletik seien 1.600 "Talente von Morgen" gezählt worden. Auch das Havelländische Seniorensportfest habe sich etabliert und stoße auf überwältigende Resonanz.

Damit die sportliche Begeisterung im Havelland auch weiterhin so erfolgreich gelebt werden könne, fördert der Landkreis seit seinem Bestehen den Sport "in vielfältiger Weise". Zu den freiwilligen Aufgaben gehören unter anderem die Förderung der sportlichen Kinder und Jugendlichen und der ehrenamtlichen Übungsleiter. "Eines der wichtigsten Investitionsprogramme des Landkreises ist seit 2009 der ,Goldene Plan' mit einem bisherigen Gesamtvolumen von 3,1 Millionen Euro. Über dieses Programm konnten die Rahmenbedingungen für die sportlichen Aktivitäten im Havelland wesentlich verbessert werden. 16 Maßnahmen von Gemeinden und Vereinen des Landkreises haben 2016 vom Goldenen Plan profitiert und insgesamt wurden bisher 98 Projekte im gesamten Landkreis gefördert", so Lewandowski.

Der Haushaltsplan 2017 sieht die Fortführung des "Goldenen Plans Havelland" im Übrigen auch weiterhin vor. Bis zum Antragsschluss Ende Januar seien insgesamt 20 Anträge eingereicht worden. Sie werden nun geprüft und beraten, ehe Zuwendungsbescheide erstellt werden könnten. Karsten Leege, Geschäftsführer des Kreissportbundes Havelland, stufte den Sport im Landkreis im Allgemeinen und die Leistungen im Besonderen als hervorragend ein. Er selbst sei im Hinblick darauf als auch mit der Veranstaltung "in höchstem Maße zufrieden". Dass die Sponsorenvereinbarung zwischen dem Kreissportbund und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse erneut um ein Jahr verlängert wurde, sei wichtig gewesen. "Das ist ein Zeichen an die Sportler. Auf Geld können wir nicht verzichten", wie Leege betonte, schließlich wird damit unter anderem als großer Posten die Kreissolympiade finanziert. Talente sollen schließlich weiterhin gefunden werden.