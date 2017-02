Lindow ist seine Tabellenführung los

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553778/

Das führte unweigerlich zu einer neuen Konstellation: Oranienburg verdrängte Lindow-Gransee III von der Tabellenspitze der Landesklasse. Damit ist das Saisonziel nun stark gefährdet.

"Eine Katastrophe" sei das, was seine Mannschaft ablieferte. "Ich hoffe", so Reschke, "dass wir das als Wachrütteln aufnehmen. Ohne Trainingsfleiß und richtige Einstellung am Spieltag kann man auch nicht gewinnen." Seine Kritik richtet sich an mehrere Spieler, die auf dem Parkett einfach nicht zu ihrer Normalform finden. Schon vor zwei Wochen deutete sich mit dem 3:2 gegen Fortuna Kyritz eine Krise an. Damals büßte Lindow-Gransee III erstmals einen Punkt ein. Nun ist das Team sieben Punkte vom Maximalwert entfernt.

Noch ist der erste Platz nicht verloren, doch dazu darf sich einerseits kein Patzer erlaubt und das Spitzenduell am 4. März gewonnen werden.

Von der Papierform her trat Lindow-Gransee III beim Verfolger mit einer starken Besetzung am Sonnabend auf. Zu zehnt, doch auf allen Positionen leisteten sich die Spieler Fehler. Reschke reagierte, wechselte in heiklen Phasen ein und aus. Sein Eingreifen fruchtete zu keiner Zeit. "Ich frage mich, ob die Jungs mich nicht erhöhen, wenn ich Tipps gebe?" Mit 2:7 im ersten und 3:8 im zweiten Satz lag der Erste gegen Brandenburg schnell zurück. Beide Sätze waren früh verloren. Im dritten führte Lindow II mit 19:13, verlor aber noch 26:28. "Wir bekamen das Flattern."

Gastgeber Oranienburg quälte sich im zweiten Tagesspiel gegen Brandenburg zum Fünf-Satz-Sieg, doch dann nutzten die Havelstädter die Schwächeperiode des SV Lindow-Gransee III, um diesen in drei Sätzen sang- und klanglos vom Parkett zu fegen. Reschke: "Da war jeder mit sich unzufrieden. Wir fanden keine Ruhe mehr." Auf den Punkt brachte es der Brandenburger Kapitän, der von einer "göttlichen Vorstellung der Lindower" zu Saisonbeginn sprach. Am Sonnabend sah er ein Team auf "Kreisklasse-Niveau."

In den kommenden Wochen wartet auf das Team, das sich laut Vereinschef Frank Seeger "nur selber schlagen kann und das lange Zeit auch gezeigt hat" ein straffes Programm. Es geht am kommenden Wochenende zu beiden Kellerkindern nach Brandenburg, ehe eine Woche später in Kremmen gegen den Vierten und neuen Tabellenersten gespielt wird.