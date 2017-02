Kein besseres Busangebot zur Gedenkstätte

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Kreisverwaltung sieht nach einer Fahrgastzählung im Januar im Bus der Linie 804 auf dem Abschnitt zwischen Bahnhof Oranienburg und Gedenkstätte Sachsenhausen zunächst keinen Bedarf, das Angebot auf der Strecke auszuweiten. Demnach fahren dort an Wochentagen durchschnittlich 17 Fahrgäste pro Bus mit. Anlass der Zählung war eine Petition der Gedenkstätte für ein besseres Busangebot, die 14 127 Besucher unterschrieben hatten. OVG-Chef Klaus-Peter Fischer kündigte am Montag im Wirtschaftsausschuss an, die Zählung fortführen zu wollen.