Bahnverkehr stärker beeinträchtigt

Zehdenick (GZ) Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat auf das Schreiben des SPD-Ortsvereinschefs Manfred Rißmann zum geplanten Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Templin und Löwenberg reagiert. In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Die Linie RB12 befährt auf einem Teil ihres Laufwegs die Strecke Berlin-Rostock, welche derzeit für eine Streckenhöchstgeschwindigkeit von Tempo 160 ausgebaut wird. Ab Frühjahr 2017 finden umfangreiche Bauarbeiten auf dem Abschnitt Oranienburg-Nassenheide statt. Zu Art und Umfang der Beeinträchtigungen ab 22. Mai befinden wir uns aktuell in Abstimmung mit dem Infrastrukturbetreiber DB Netz sowie den Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Regio und NEB. Ziel ist es, die Auswirkungen auf den Reisenden so gering wie möglich zu halten.Wir bedauern auch, dass die Auswirkungen voraussichtlich größer sein werden als bisher durch den Infrastrukturbetreiber angekündigt." Weitere Informationen sollen später folgen.