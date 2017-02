Neues Konzept für Gedenkort Jamlitz-Lieberose

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553781/

Bei der Auflösung des Lagers kam es im Februar 1945 zu einem Massaker, bei dem 1342 kranke und marschunfähige Häftlinge niedergemetzelt wurden. Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, betonte am Montag bei der Vorstellung des neuen Konzepts die Bedeutung des Ortes, die weit über Brandenburg hinausgehe. Er verwies darauf, wie kompliziert das Gedenken in Jamlitz ist, wo nach dem Krieg ein sowjetisches Speziallager errichtet wurde. Das Gelände wurde anschließend mit Siedlungshäusern für Vertriebene überbaut. Die DDR errichtete später einige Kilometer entfernt eine Gedenkstätte, die die jüdische Herkunft der meisten Opfer verschwieg, erklärte Morsch. Das neue Konzept knüpft an bereits vorhandene Gedenktafeln an. Es wird in einem ersten Schritt der Grundriss einer der Häftlingsbaracken mit Sandwegen sichtbar gemacht. Auf Aluminiumstelen sollen Äußerungen von Zeitzeugen zu lesen sein.

Die Pläne des Berliner Architekten Martin Bennis sehen vor, später noch mehr Barackengrundrisse freizulegen. Über einen Grundriss erhebt sich heute ein Haus, das inzwischen im Besitz der öffentlichen Hand ist. Dort kann sich Morsch in den nächsten Jahren Räume für die Gedenkstättenarbeit, beispielsweise mit Schulklassen, vorstellen. Für den ersten Bauabschnitt sind 70 000 Euro vorgesehen. Laut Morsch soll die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche zur Pflege der Gedenkstätte in Jamlitz fortgeführt werden.

Kulturministerin Martina Münch (SPD) erklärte auf der Pressekonferenz, dass der Wettbewerb und die Umsetzung des Siegerentwurfs auch eine Reaktion auf die beiden Brandanschläge im vergangenen Jahr sind. "Wir machen damit deutlich, dass solche Attacken keinen Erfolg haben werden: Dieser Erinnerungsort bleibt und wird erweitert", sagte die Ministerin. Ein Verdächtiger, dem die Anschläge zur Last gelegt werden, wurde im vergangenen Jahr ermittelt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, hieß es am Montag seitens der Cottbuser Staatsanwaltschaft.

Landesweit gibt es 70 Gedenkstätten, Erinnerungsorte und Museen, die sich mit zeitgeschichtlichen Ereignissen beschäftigen. Die größte ist das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen, zu dem Jamlitz gehörte.