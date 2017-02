Droh-Mails gegen Gymnasien

artikel-ansicht/dg/0/

Und Michael Dietrich (MOZ) Der erste Unterrichtstag dieser Woche begann an den Gymnasien der Uckermark mit einem Polizeieinsatz. Per E-Mail waren Drohungen in den Schulen eingegangen, weshalb Beamte die Gebäude durchsuchten und Präsenz zeigten. Der Unterricht aber ging weiter.

Taschenkontrolle: Eine Polizeibeamtin kontrolliert den Rucksack einer Schülerin, bevor diese den Schulhof des Gauß-Gymnasiums in Schwedt betreten darf. Die Polizei hat an vier Gymnasien Kontrollen zur Gefahrenabwehr durchgeführt, nachdem eine diffuse Droh

Die Droh-Mails gingen an die vier Gymnasien der Uckermark in Schwedt, Angermünde, Prenzlau und Templin. Sie waren schon am Sonntag versandt worden. Was genau der oder die unbekannten Täter darin schrieben, gab die Polizei mit dem Verweis auf Täterwissen nicht bekannt. Ein Polizeisprecher bezeichnete den Inhalt als eine diffuse, allgemeine Androhung von Gewalt gegen die Schulen, nicht gegen konkrete Personen.

Am frühen Montagmorgen las man die Mails in den Schulen und informierte sofort die Polizei. Im Einstein-Gymnasium in Angermünde, im Gauß-Gymnasium in Schwedt, im Scherpf-Gymnasium in Prenzlau und im Gymnasium in Templin liefen daraufhin Polizeieinsätze zur Gefahrenabwehr an. Mehrere Beamte sicherten die Eingänge. Der Unterricht wurde jedoch fortgesetzt.

Schüler berichteten anschließend, dass sie aufgefordert wurden, in den Klassenräumen zu bleiben. Während der Hofpause blieben sie diesmal in den Schulgebäuden. Die Beamten überprüften gemeinsam mit dem Schulpersonal die Schulgebäude und sorgten dafür, dass keine fremden Personen Zutritt erlangten. Kamen Schüler und Lehrer später zur Schule, wurden am Eingang ihre Taschen durchsucht.

In Schwedt waren zahlreiche Eltern von Schülern des Gauß-Gymnasiums aufgeschreckt, als eine Internet-Meldung über den Polizeieinsatz und die gesperrten Eingänge zur Schule verbreitet wurde, ohne zu wissen, worum es geht. Das Telefon der Schule war von besorgten Anrufern dauerhaft besetzt und zahlreiche Eltern kamen vor die Schule gefahren, um selbst nach dem Rechten zu sehen.

Die Frist, in der laut der Drohung angeblich etwas passieren sollte, verstrich gegen 14 Uhr ohne Vorkommnisse. Die Polizei informierte daraufhin, dass keine der Schulen gefährdet war. Der Einsatz wurde danach beendet.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, habe das Landeskriminalamt Eberswalde die Ermittlungen zur Herkunft der Droh-E-Mails aufgenommen. Auch wenn die Drohung in den vier Mails nicht konkret benannt wurde, weder worin sie besteht noch gegen wen, habe man die Sache ernsthaft verfolgt, um eine Gefährdung auszuschließen, so der Polizeisprecher. Die vier Schreiben sollen sich leicht unterschieden haben. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wäre darin erwähnt worden.

Die Schulleitungen sprachen anschließend von einem sehr besonnenen und zurückhaltenden Auftreten der Beamten. Es sei keine Panik ausgebrochen und der Unterricht konnte - so weit das ging - fortgesetzt werden.