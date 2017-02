Lehnitzstraße wird weiter saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Seit Montag ist die Lehnitzstraße zwischen Krebststraße und südlicher Einmündung des Lindenrings sowie in ihrem mittleren Abschnitt voll gesperrt. Radfahrer können die kombinierten Geh- und Radwege weiterhin in beiden Richtungen benutzen. Die Fahrbahn und die darunter liegenden Leitungen werden erneuert. Nach der Fertigstellung werden Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert. Der zweite Bauabschnitt der Straßensanierung sollte eigentlich bereits im Januar begonnen werden, war wegen des Frosts jedoch verschoben worden. Die Stadt saniert die marode Trasse im Auftrag des zuständigen Landesbetriebs. Der Abschnitt zwischen Lindenring und Dr.-Heinrich-Byk-Straße wurde bereits im Vorjahr erneuert. Nach Fertigstellung des aktuellen Abschnitts wird die Lehnitzstraße abschnittweise bis zum Jahresende zur Einmündung Saarlandstraße saniert. Die dortige Kreuzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in einen Kreisverkehr umgewandelt werden.