Gransee entdeckt den Tango

Gransee (ris) Er gehört zum immateriellen Weltkulturerbe der Menschheit und kann jetzt auch in Gransee einstudiert werden: Der Tango Argentino erobert die Ackerbürgerstadt. Die Idee zu dem Tanzkurs im Heimatmuseum hatte Doris Neue aus Gutengermendorf. "Ich tanze für mein Leben gern, aber leider gibt es in Gransee kaum Möglichkeiten zum Tanzen", bedauerte die 70-Jährige. Das sollte sich ändern. Vor anderthalb Jahren gründete sich ein Salsa-Kurs. Daraus ist jetzt der Tango geworden. Das Schöne am Tango sei, dass er von allen Altersgruppen ausgeübt werden kann. Aber aller Anfang ist schwer. "Wichtig ist, dass ihr euch synchronisiert. Aber du kannst auch stehen bleiben wie ein Macho", gibt der Tanzlehrer einem Schüler wertvolle Ratschläge. Der Tanzlehrer, ein Granseer Arzt, der nicht genannt werden möchte, gibt sein Wissen unentgeltlich an die Paare weiter. Kommen kann jeder, der sich dem leidenschaftlichen, argentinischen Volkstanz hingeben möchte. Am 28. Februar und danach 14-tägig trifft sich die Gruppe ab 19 Uhr.