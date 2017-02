Kampf bis zur völligen Erschöpfung

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Wie in den vergangenen Jahren waren erneut mehr als 250 Einzelstarter von über 20 Vereinen am Start, auch wenn - durch die Grippewelle bedingt - die Teilnehmerfelder einiger Rennen stark dezimiert wurden. Die meisten Sportler gingen bei den Jungen der AK 11 an die Ruder-ergometer. Auch die Rennen der Junioren B sowie der Mädchen/Jungen in den AK 12 bis 14 waren stark besetzt. Älteste Teilnehmerin war übrigens Gisela Jagnow (Jahrgang 1941) von der Body-Oase Neuenhagen.

Überall ein ähnliches Bild: Zehn Wettkampf-Ruderergometer waren in der Neue-Zeit-Halle aufgebaut, an jedem kämpften die Sportler bis zur völligen Erschöpfung. Maike Weidemann (M.) gehörte im Rennen der AK 14 (Leichtgewicht) zu jenen Startern von Wasserspo

Die letztlich siebenstündige Veranstaltung mit vielen spannenden Rennen gelang wieder nur dank etlicher Helfer und spendabler Sponsoren - stellvertretend seien hier die Männer der allgemeinen Sportgruppe des Vereins, Regatta-Sprecher Gerhard Bowitzky sowie die Firmen WDU, Maschek, Slowie und Blumen-Brendel genannt.

Die gastgebenden Oderstädter waren auch in diesem Jahr mit einer gemischten Mannschaft aus Behinderten- und Freizeitsportlern, Kanuten und Ruderern am Start. Insgesamt neunmal schafften die Schwedter die schnellsten Zeiten in ihren Klassen: Justin Vandreé, Daisy und Rocky Scholz (alle Behindertensport), Frank Klawonn, Mandy Schliemann, Annett Wolff (alle Masters) sowie Sophie Beutel bei den A-Juniorinnen kamen auf Platz 1. Zudem gewannen Sebastian Girke und der Vereins-Mixed-Vierer.

Im Kinderbereich ruderten die Starter von Wassersport PCK mehrfach knapp am Podest vorbei, sammelten eine Vielzahl an vierten bis sechsten Plätzen. Die Konkurrenz war in vielen Fällen einfach zu stark. Renommierte Rudervereine hatten ihre Starter entsandt, so der RC Potsdam, der Frankfurter und der Neuruppiner Ruderclub, der Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge und die Potsdamer Rudergesellschaft, Vereine aus Beeskow, Königs Wusterhausen, Plaue/Havel und Brandenburg sowie aus der Hauptstadt Berlin. So herrschte durch Fans und Vereinsmitglieder eine stimmungsvolle Wettkampfatmosphäre, auch wenn zum "richtigen" Rudern das Wasser fehlte.

Ein besonders enges Rennen gab es bei den C-Masters-Männern (43 bis 49 Jahre), wo der Olympiazweite von 1992 in Barcelona im Vierer mit Steuermann, Toralf Peters vom Masters-Ruderclub Berlin, mit einer Zehntelsekunde Vorsprung vor seinem Vereinskameraden Lars Weichert gewann und auch der Einzige war, der die Drei-Minuten-Marke auf der 1000-m-Strecke knackte.

Aufgelockert wurden die Meisterschaftsrennen durch ein Fun-Race, bei dem der Schwedter Bert Hofmann hinter zwei Berlinern Dritter wurde, sowie den Wettbewerb der VIP's und Sponsoren, das der Jüngste (Steffen Knauthe/Jahrgang 1970) vor Marco Kühn (Stadtwerke/1969), Eckhardt Kurth (Getränke-Rössler/1954) und Josef Maily (PCK/ 1958) für sich entschied.

Schlusspunkt der Regatta war traditionell der Schul-Vierer, bei dem es diesmal keinen Schwedter Sieg gab. Hinter dem Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder blieben für das Gauß-Gymnasium und die Talsand-Gesamtschule nur die Plätze 2 und 3.