Karls Planungen: Müller befürchtet keine Auswirkungen

Falkensee/Elstal (MOZ) Nachdem Robert Dahl in der vergangenen Woche seine Pläne für die Erweiterung seines "Erdbeerlandes" bekanntgegeben hat, so soll unter anderem ein Badesee und ein Bad mit Spaßfaktor und dazugehörigem Wellness- und Saunabereich entstehen, werden viele Kommunalpolitiker in Falkensee immer nervöser, nicht aber Bürgermeister Heiko Müller (SPD. Er sieht keine Konkurrenz oder gravierenden Auswirkungen vor dem Hintergrund der eigenen Planungen für den Bau eines Hallenbads, das gemäß Analysen bekanntermaßen einen jährlichen Zuschuss der Stadt in Höhe von einer Million Euro für den Betrieb prophezeit.

"Es ist ein gänzlich anderes Konzept", sagte der Verwaltungschef. "Die Auswirkungen sind aller Voraussicht nach marginal." Warum? Wesentliche Kernbereiche wie das Senioren- und Schulsportschwimmen seien nicht das Thema, mit dem Dahl bei seinem Vorhaben punkten will. "Sein Angebot wird auf Familien mit Kindern ausgerichtet sein, die dort die Übernachtungsmöglichkeiten nutzen wollen. Robert Dahl setzt auf Tourismus. Die Besucher dort werden auf standortbezogen die Angebote nutzen. Und auch der Badesee, wenn er denn kommt, wird keine Auswirkungen auf unser Wald- oder Hallenbad haben. Das ist vernachlässigbar", meinte er.

Falkensees Verwaltungschef sieht allerdings Berührungspunkte in Bezug auf eine Saunalandschaft, die auch Dahl plant. "In diesem Fall müssen wir schon sehen, ob es Auswirkungen für unser Projekt geben kann. Allerdings gibt es Saunaangebote auch in Spandau. In der Regel wird es aber keine Rolle spielen, weil nicht jeder so weit fahren möchte, egal ob nach Elstal oder Spandau."

Müller hatte bereits vor Wochen selbst mit dem Investor und Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) gesprochen. Zwei Knackpunkte, die keinesfalls aus Müllers Sicht Aussicht auf eine Realisierung haben dürften, seien zum einen ein Hallenbad, das als Konkurrenz zum hiesigen Projekt zu verstehen sei, indem etwa eine 25-Meter-Bahn gebaut wird, und zum anderen eine Veranstaltungshalle, die die Stadthalle torpediert. "Würde das Geschehen, würden wir über die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg massiv eingreifen. Mit dem Outlet Center und dem HavelPark haben wir ohnehin schon Auswirkungen zu spüren bekommen. Sollte also irgendein Punkt unseren Interessen zuwiderlaufen, müssen wir vor Gericht ziehen", betonte Müller, der aktuell entspannt bleibt. Das ist aber nicht jeder. In den sozialen Medien wird etwa schon der Abgesang des Falkenseer Hallenbadprojektes mit Blick auf die Kosten einerseits und der aufkommenden Konkurrenz andererseits angestimmt. Die Kommunalpolitiker müssen so oder so abwägen. Der Prozess des Nachdenkens und des Rechnens hat schließlich längst begonnen.