Gesamtschulen unattraktiv für Lehrer

Die Kapazitäten an der Universität Potsdam zur Ausbildung neuer Pädagogen werden ausgebaut. Gleichzeitig werbe sein Ministerium junge Lehrer in Polen ab, sagte Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher am Montag beim Besuch der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck. 1 300 Pädagogen sollen zum Schuljahresbeginn neu eingestellt werden. Diese Zahl sei jedoch nur schwer zu erreichen.

Die Mühlenbecker Einrichtung, die in einem 2012 fertigstellten Vorzeigebau untergebracht ist, leidet unter dem Mangel an qualifizierten Bewerbern. "Gesamtschulen sind nicht gerade die allererste Wahl vieler Lehrkräfte", sagte Schulleiterin Kathrin Haase. Die meisten jungen Pädagogen gingen lieber ans Gymnasium. Mit Quereinsteigern aus anderen Berufen hat die Kollwitz-Schule unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Drescher erteilte mit Blick auf die Besetzungsprobleme dem Wunsch der Gesamtschule nach einem Stellenausbau eine Absage. Das sei nicht zu leisten. Die Mühlenbecker Gesamtschule mit 860 Schülern sieht den Bedarf vor allem deshalb, weil Berufsquereinsteiger von Lehrern betreut werden müssen. "Anrechnungsstunden erhalten sie dafür nicht", sagte Kathrin Haase. Würden diese "Anrechnungstatbestände" eingerechnet, seien jährlich 120 Lehrer zusätzlich einzustellen, stellte Drescher klar.

Zwar hätten viele Berufsneulinge mit Fachausbildung gute Kenntnisse, doch fehle oft das "pädagogische Händchen", sagte Haase. Derzeit unterrichten zwei Seiteneinsteiger in Mühlenbeck. Bis zu 20 Quereinsteiger pro Schuljahr seien bereits an der Schule gewesen. Bei einigen sei es gut gewesen, dass sie sich doch noch gegen den Lehrerberuf entschieden hätten, so Haase.

Die Schulen sollten die sechsmonatige Probezeit nutzen, um die Befähigung möglicher neuer Kollegen zu prüfen, empfahl Staatssekretär Drescher.