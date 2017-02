Hennigsdorf verliert wohl Großauftrag

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Es könnte eine so gute Nachricht für Hennigsdorfs Bombardier-Belegschaft sein: Erst vor wenigen Tagen wurde die vornehmlich am hiesigen Standort entwickelte U-Bahn für Stockholm mit dem Good Design Award ausgezeichnet. "Die Auszeichnung für das Movia-C30-U-Bahnprojekt würdigt das markante Außendesign als klaren Ausdruck skandinavischen Stils", heißt es stolz auf der Internetpräsenz von Bombardier. Das Fahrzeug werde die Fahrgäste begeistern, wird der Hennigsdorfer Chefdesigner Michael Sohn zitiert.

Bei der Hennigsdorfer Belegschaft könnte die Begeisterung allerdings ausbleiben. Zwar werden derzeit in Hennigsdorf die Vorserienfahrzeuge gefertigt. Doch es mehren sich die Zeichen, dass der Hennigsdorf zugedachte Großauftrag abgezogen wird. Nach Informationen, die dieser Zeitung vorliegen, soll der eigentlich für den hiesigen Standort gedachte Bau der neuen U-Bahn für Stockholm ins Ausland verlagert werden. Konkret im Gespräch sei das tschechische Ceska Lipa. Der dortige Bombardier-Standort liegt unweit der Grenze und keine 70 Kilometer vom Bautzener Werk entfernt.

In der Pressestelle von Bombardier wollte man den geplanten Abzug des Auftrags weder bestätigen noch dementieren. "Das ist alles Verhandlungsmasse. Es gibt viele Sachen, die auf dem Prüfstand stehen", sagte Bombardier-Sprecherin Katrin Fitschen. Bei vielen Aufträgen sei es momentan noch nicht klar, wo diese künftig abgearbeitet werden.

Derweil ist noch immer unsicher, wann die beim damaligen Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel (SPD) von Laurent Troger, Chef von Bombardier Transportation, im Januar versprochenen Gespräche zwischen der Bombardier-Spitze und dem Gesamtbetriebsrat zur Umstrukturierung des Konzerns beginnen. Von Bombardier hieß es am Montag lediglich, dass ein externer Berater seine Arbeit aufgenommen hat und Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern liefen. Welchen Auftrag genau die Beraterfirma zu erledigen hat, teilte Bombardier allerdings nicht mit. Der Betriebsrat habe gefordert, so war jüngst durchgedrungen, dass der Berater Bombardiers Sparpläne - die Schließung der Hennigsdorfer Produktion inbegriffen - auf Plausibilität hin überprüfen soll.

Bezüglich der Gesprächsbereitschaft von Bombardier musste auch die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock (Grüne) nach ihrem Besuch des Hennigsdorfer Werks am vorigen Freitag ihre eigene Pressemitteilung korrigieren. Darin hieß es: "Es ist gut, dass noch einmal Gespräche zu den geplanten Konzernumstrukturierungen aufgenommen wurden." Auf Nachfrage stellte sie klar: "Es muss heißen, dass die aufgenommen werden sollen."

Nach ihrem Kenntnisstand habe der Gesamtbetriebsrat, der am Montag nicht erreichbar war, der Geschäftsführung nun eine Frist bis zum 30. März gesetzt, um endlich in die angemahnten Gespräche einzutreten. Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann drückt das diplomatischer aus: "Ziel ist es, bis Juli gemeinsam ein Konzept zur Zukunft vom Bombardier in Deutschland zu verabschieden."

Bombardier hat das vierte Quartal ebenso wie das gesamte Jahr 2016 sowohl in der Flugzeug- als auch in der Zugbranche mit weiteren Gewinn- und Umsatzverlusten abgeschlossen. "Die Kanadier rutschen noch weiter in die Verlustzone", schrieb das Handelsblatt. Im Transportation-Bereich ging der Umsatz von 2015 auf 2016 von 8,3 auf 7,6 Milliarden Dollar (7,8 auf 7,15 Milliarden Euro) zurück. Leicht rückläufig sind zudem Auftragseingang und Auftragsbestand.