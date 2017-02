Kein einziges Match geht verloren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Werder (MOZ) Erstmals fanden die beiden Brandenburger Badminton-Landesfinals im Rahmen des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" (JtfO) an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt - für Schüler, die altersbedingt in beiden Altersklassen starten konnten, ein wahres Mammutprogramm. Zu den mehrstündigen Wettkämpfen kamen Reisestrapazen nach Potsdam und Werder hinzu.

Gab in der Wettkampfklasse III kein einziges Spiel verloren: das Team des Schwedter Gauß-Gymnasiums. In Werder vertraten Isabel Stephan, Jannis Kettner, Jonas Lück, Linda Dinh, Regina Becker, TSV-Übungsleiter Peter Dietrich und Ben Grothe (v. l.) die Schw © Uwe Neugebauer-Wallura

Das Schwedter Gauß-Gymnasium sorgte in beiden Altersklassen sportlich für Furore. Sowohl in Potsdam (Wettkampfklasse II/Klassenstufen 7 bis 9) als auch in Werder in der WK III (7. bis 9. Klassen) gewannen die Oderstädter jeweils souverän. Sie holten somit die Landesfinalsiege Nummer elf und zwölf, seitdem das Gymnasium im Badminton mit am Start ist.

Der Sieg in der WK II war eine echte Überraschung: Angetreten mit vier von sechs Spielern, die noch im WK-III-Wettkampfalter sind, war das Podest das Minimalziel. Gegen die Schul-Teams aus Eichwalde und Fürstenwalde gab es dann aber jeweils überlegene 7:0- Siege, Gastgeber Potsdam wurde mit 6:1 deklassiert und der spätere Vizemeister ohne Probleme mit 5:2 besiegt.

Als WK-III-Titelverteidiger tags darauf in Werder am Start, gelang den "Gaußianern" Historisches: Die vier Vergleiche gegen Rathenow, Eichwalde, Werder und Neuenhagen wurden durchweg ohne einen Spielverlust mit 7:0 gewonnen, das Satzverhältnis von 58:2 drückte die Überlegenheit der Schwedter Badmintonspieler um so deutlicher aus. Ein solch klarer Sieg ist in der 27-jährigen JTFO-Historie Brandenburgs bislang keinem Schulteam gelungen.

Für das Bundesfinale im Mai in Berlin wird das Oderstadt-Gymnasium ausschließlich in der Wettkampfklasse III melden - den starken zehnten Platz aus dem Vorjahr zu wiederholen, wird dann als Ziel anvisiert.

Vom Gauß-Gymnasium Schwedt kamen, betreut vom Blau-Weiß-Vereinscoach Peter Dietrich, diese Spieler zum Einsatz: Jannis Kettner, Maurice Pleuse, Jakub Nawrocki, Ben Grothe, Jonas Lück, Linda Dinh, Regina Becker, Isabel Stephan