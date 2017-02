Hinweise auf Temposünder in Fürstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (ja) Im Internet-Hinweissystem Maerker sind wiederholt Beschwerden über zu schnelle Autofahrer in der Wilhelmstraße und in der Platanenallee eingegangen. Die Stadtverwaltung reagierte mit folgendem Hinweis: "Die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erfolgt weiterhin in der Platanenallee im Rahmen der technischen und personellen Möglichkeiten." Dort in der Vergangenheit durchgeführte Messungen würden belegen, dass von der überwiegenden Mehrheit der Fahrzeugführer die bestehenden Geschwindigkeitsregelungen beachtet werden. Grundsätzlich seien Schulwege sowie Gesundheitseinrichtungen Schwerpunkte von Kontrollen. Auf konkrete Hinweise erfolge eine Prüfung der Sachlage.