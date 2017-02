Die Schnapsbude in Mürow

artikel-ansicht/dg/0/

Mürow (MOZ) Der zwanzig Meter hohe Schornstein der alten Brennerei ist nach dem Turm der Mürower Kirche das höchste Bauwerk in dem Angermünder Ortsteil. Über 100 Jahre wurden hier Kartoffeln zu hochprozentigem Alkohol verarbeitet. 1750 wurde in Deutschland die erste Kartoffelschnapsbrennerei gegründet. Sechzig Jahre später erließ der preußische König Friedrich Wilhelm III. das Dekret zur Errichtung von Brennereien. Um 1830 gab es in Preußen rund 17000 Brennereien.