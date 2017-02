Drei Bäume weichen für den Straßenbau

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) An der Einmündung Barnimstraße/Lindenpromenade in der Vorstadt sind am Montag drei Bäume gefällt worden. Die Mitarbeiter der Firma Baumpflege Schneider wurden bei den Arbeiten mit ihrem Hubwagen und einem Teleskopgreifer mit Säge von manchen Anliegern und Passanten argwöhnisch beobachtet. "Warum muss der denn fallen?", fragte beispielsweise ein Mann, der mit dem Hund unterwegs war. Firmenchef Uwe Schneider verwies auf einen Auftrag der Stadtverwaltung.

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem in diesem Jahr geplanten Straßenausbau in der Barnimstraße. In dem genannten Bereich wird die vorgesehene fünf Meter breite Asphaltfahrbahn etwas in Richtung Bahnhof verschwenkt, damit die Straßenbahngleise "normgerecht" gequert werden können. Deshalb wurden die Baumfällungen nötig. Sie erfolgten jetzt, weil Fällungen nur bis Ende Februar erfolgen dürfen. Als Baustart ist Anfang April ins Auge gefasst.

Laut Vorgaben der Stadt sind als Ausgleich Ersatzpflanzungen vorgesehen. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und vieler unterirdischer Leitungen könnten in der Straße aber nur im vorderen Bereich am Spielplatz Bäume gepflanzt werden.