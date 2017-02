Vier Verhandlungen und kein Urteil

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer beim Arbeitsamt oder Jobcenter einen Antrag stellt, egal ob für Arbeitslosengeld I, II oder eine andere Förderung, sollte sich über eines im Klaren sein: Jede Veränderung muss umgehend der zuständigen Behörde mitgeteilt werden. Weil sich eine 25-jährige Eisenhüttenstädterin nicht an diese Regel gehalten hat, muss sie sich vor dem Frankfurter Amtsgericht wegen Sozialbetrugs verantworten.

Fast 3200 Euro Berufsausbildungsbeihilfe soll sie zwischen Juli 2015 und März 2016 zu Unrecht erhalten haben, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die junge Frau habe ihren Anspruch in dem Moment verwirkt, als sie ihre Ausbildung in der Gastronomie abbrach. Darüber habe sie die Agentur aber erst sehr viel später informiert, nämlich als sie sich arbeitssuchend meldete und Arbeitslosengeld beantragte.

Die 25-Jährige will davon nichts wissen. "Ich habe die Ausbildung nicht abgebrochen, sondern lediglich den Betrieb gewechselt", sagt die schlanke Frau mit der kantigen Brille und den dunklen Haaren, deren Spitzen Grün gefärbt sind. Daher sei sie davon ausgegangen, auch weiter Anspruch auf die Förderung zu haben. "Sie sind verpflichtet, alle Änderungen mitzuteilen", belehrt sie die Richterin, die von dem neuen Ausbildungsvertrag allerdings nichts weiß. "Aus der Akte, die mir vorliegt, ergibt sich nicht, dass Sie die Ausbildung in veränderter Form fortgesetzt haben."

Die Angeklagte kann sowohl den Aufhebungsvertrag ihres ersten Ausbilders als auch den zweiten Ausbildungsvertrag vorlegen. Die Richterin blickt sie ernst an: "Das bedeutet, dass der Vertrag, für den Sie die Förderung bekommen haben, aufgehoben wurde. Sie hätten also einen neuen Antrag stellen müssen." Zudem bleiben Ungereimtheiten. Denn darüber, dass auch der neue Vertrag im Dezember gekündigt wurde, informierte die Angeklagte die Arbeitsagentur erst im März. "Sie werden noch mal herkommen müssen", erklärt die Richterin, die bis zum nächsten Termin die komplette Akte anfordern und Mitarbeiter der Agentur als Zeugen laden will.

Den restlichen Vormittag verbringen Richterin, Staatsanwalt und Protokollantin mit Warten. Drei Verhandlungen sind angesetzt: Einer Angeklagten wird Unfallflucht vorgeworfen, der nächste soll betrunken Fahrrad gefahren sein, der Dritte war laut Anklage mit einem Auto ohne Versicherungsschutz unterwegs. Alle drei erscheinen nicht - für das Gericht keine Seltenheit. Drei Mal beantragt der Staatsanwalt den Erlass eines Strafbefehls, der mit einer schriftlichen Verurteilung nach Aktenlage endet. Dagegen können die Angeklagten Einspruch einlegen. Passiert das, wird ein neuer Verhandlungstermin anberaumt.