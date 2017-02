Plattenräumung statt Fließallee

artikel-ansicht/dg/0/

Die Betonplatten aus dem DDR-Wohnungsbau stehen bereits 25 Jahre in einem Stahlgerüst hinter dem Gasthaus Zum Winkel. Seit das Bürgerhaus in Zützen saniert wurde und der Park dahinter als Bürgergarten für Feste genutzt wird, fallen die Platten wieder ins Auge. Der Ortsbeirat sieht in den aufrecht angelehnten, tonnenschweren Stahlbetonwänden eine Gefahr für die Sicherheit. "Wenn dort Kinder spielen und ihnen etwas passiert, ist das Geschrei groß", erklärte Ortsversteher Ingo Gierke in der Sitzung. "Der Eigentümer der Platten ist schon zig Mal aufgefordert worden, die Gefahr zu beseitigen. Immer wieder wurde es versprochen. Jetzt muss endlich mal gehandelt werden."

Die Platten gehören Bauer Dietmar Frenzel, der Grund und Boden, auf dem sie stehen, gehört der Stadt Schwedt. Die hat den Landpächter auch schon ermahnt, die Platten wegzuräumen, allerdings passiert ist nie etwas. Jetzt, auf Platz 1 der Prioritätenliste von Zützen gesetzt, hofft der Ortsbeirat, dass in der Stadt und im Ort Bewegung in die Sache gerät.

"Ich weiß, dass die Platten da weg müssen. Wenn der Boden nicht mehr so aufgeweicht ist, werde ich mich auch drum kümmern", sagte der 67-jährige Landwirt auf Nachfrage dieser Zeitung.

Dass Zützen wirklich das Risiko einging, die jahrelang geforderte Beseitigung des unbefestigten Streifens auf der Fließallee von der Prioritätenliste zu streichen, hat jedoch handfeste Gründe. Diese hat Bürgermeister Jürgen Polzehl auf der Weihnachtsfeier der Senioren des Ortsteils selbst gegeben. Er versprach dem Ort, in dem er selbst wohnt, dass die Fließallee zwischen Landgrabenbrücke und Zützen im Jahr 2018 neu gebaut und in dem Zuge auch der leidige Sandstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg verschwinde.