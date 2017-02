Telefonleitung verhindert Schlimmeres

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Tucheband (MOZ) Eine Freileitung der Telekom hat in der Nacht zu Montag möglicherweise einen schweren Verkehrsunfall verhindert. Ein von Bibern gefällter Baum wurde von dem schwarzen Kabelseil aufgehalten. Sonst wäre die Krone teilweise in die Fahrbahn gefallen und hätte einem Fahrzeug in die Quere kommen können.