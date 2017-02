Bürger entwickeln Moor-Ideen

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben uns heute vorgenommen, Ideen, Visionen und Maßnahmen zu erarbeiten", begrüßte Bürgermeister Ralf Lehmann die Teilnehmer der Maßnahmenwerkstatt. Aus den Ergebnissen solle ein Maßnahmenkatalog entstehen. "Wir haben das feste Ziel, die Vorlage bis Ende März zu erarbeiten", sagte Lehmann.

Um mit konkreten Maßnahmen die Werkstatt abzuschließen, gab Professor Hartmut Rein von der BTE Tourismus- und Regionalberatung den Teilnehmern, die sich anschließend in Kleingruppen zusammensetzten, eine zentrale Fragestellung mit: "Wer muss bis wann mit welchen Partnern was tun?", brachte er es auf den Punkt. Aufgeteilt in fünf Gruppen beschäftigten sich die etwa 35 Teilnehmer mit den Themen Infrastruktur, Angebote und Produkte, Qualität und Service, Kooperation und Kurklima sowie Marketing und Vertrieb.

Am Abend präsentierten die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse. Dazu zählten unter anderem die Werbung für das Moor auf den Schildern entlang der Bundesstraße 158, die Schaffung von Caravan-Stellplätzen, für die ein entsprechendes Grundstück sowie ein Betreiber gefunden werden müssten oder besondere Wohlfühl-Angebote am Wochenende im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde, die mit Physiotherapiepraxen und dem Kurmittelhaus erarbeitet werden könnten. Stadtverordneter Joachim Rau stellte als Vertreter der Gruppe "Angebote und Produkte" zudem einen Plan vor, wie man die Dörfer stärker in das touristische Angebot einbeziehen könne. Auf einer Art Insel-Tour könnten mit Fahrrädern, auch E-Bikes, verschiedene Orte und gastronomische Haltepunkte angesteuert werden. Es müsste eine Route entwickelt werden und ein Servicepartner gefunden werden, resümierte Rau. Genauso sei es dazu auch sinnvoll, eine Karte mit Beschreibungen der einzelnen Punkte zu erstellen. Eine Zusammenarbeit könnte dafür mit den Ortsbeiräten, aber ebenso mit Betrieben und Einrichtungen in den Ortsteilen wie dem Fontanehaus stattfinden.

Stadtverordneter Joachim Fiedler als Vertreter der Gruppe "Kooperation und Kurklima" regte zudem einen regelmäßig stattfindenden Regionalmarkt mit heimischen Produkten wie Honig, Keramik und Kräutern an. Auch auf einen Termin hatte sich die Gruppe mit dem 15. Juli 2017 bereits festgelegt. Das stieß unter den Werkstatt-Teilnehmern nicht nur auf Begeisterung. Am selben Tag finde das Uchtenhagen-Fest statt, das alle fünf Jahre in Neuenhagen veranstaltet werde, monierte Elvira Kleest, Leiterin des Fördervereins Schloss Neuenhagen-Insel. Die Dörfer würden nicht ernst genommen, sagte sie. "Es ist nicht schön, dass man nicht einmal in den Kalender der Dörfer schaut", äußerte sie ihren Unmut. Außerdem seien auch in dem neuen Reise-Journal keine Termine der Dörfer enthalten, betonte sie. "Wir werden es nicht organisieren können, dass an einem Wochenende immer nur eine Veranstaltung in einem Ortsteil oder in der Kernstadt stattfindet", sagte Bürgermeister Ralf Lehmann. Es gebe zu viele Aktivitäten. "Wir werden das künftig nicht verhindern können."

Zu den weiteren Vorschlägen zählte auch die Vermarktung von Moor-Produkten wie der Moorseife, die laut Andreas Hensel, Geschäftsführer der Tourismus GmbH derzeit entwickelt wird, im Rahmen der Physiotherapie.Klaus Schluchter hatte zudem den Vorschlag für ein Moor-Kontor, in dem Moor aufbereitet und Physiotherapeuten zur Verfügung gestellt werden könne.

Andreas Hensel hatte in seiner Gruppe an der Idee eines Foto-Wettbewerbs mit Bad Freienwalde und den Ortsteilen gearbeitet. Der Wettbewerb diene der Identitätsbildung mit der Stadt, so Hensel. Die Aufnahmen sollten danach bei einer Ausstellung präsentiert und die Gewinnerfotos auf Postkarten gedruckt werden.

Sie hätten sich gefreut, dass viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen wie der Verwaltung, der Tourismus GmbH aber auch Bürger dabei gewesen seien, sagte Silke Heck von der BTE nach der Veranstaltung. "Es wurden ganz verschiedene Ideen angesprochen", sagte sie. Diese würden nun alle geprüft werden, um zu schauen, was sich im Einzelnen damit anfangen ließe. Auch Andreas Hensel empfand die Veranstaltung als gewinnbringend. Da er so auch die Sichtweise vieler Bürger kennengelernt hätte, so Hensel. "Die Bürger müssen an der Kurortentwicklung mitarbeiten, ohne sie geht es gar nicht."