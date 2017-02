Kochen für einen guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) 600 Euro sind am Sonntag beim Benefizkochen der SPD in der Arche zusammengekommen. Mit dem Erlös soll geholfen werden, den Gemeinschaftsraum des betreuten Wohnprojekts für Menschen mit Beeinträchtigung in der Wolterstraße auszustatten.

Schon seit einiger Zeit tourt der Bundestagskandidat der Sozialdemokraten, Stephen Ruebsam aus Rüdersdorf, mit der Landtagsabgeordneten Simona Koß aus Prädikow und Wolfgang Schalow vom Oder Culinarium kochend durch den östlichen Teil des Wahlkreises. Warum soll das nicht auch bei uns möglich sein, dachten sich die Genossen aus Neuenhagen. "Vielleicht können wir ja auch eine regelmäßige Reihe wie in Strausberg die Eintopf-Matinee daraus machen", sagte Marianne Hitzges, die Fraktionsvorsitzende der SPD in der Gemeindevertretung, die diesmal statt Schalow mit am Kochtopf stand.

Die Premiere am Sonntag geriet jedenfalls zum vollen Erfolg. Der Gastraum war gut gefüllt. 40 Anmeldungen hatte es im Vorfeld gegeben, doch auch Kurzentschlossene stießen noch dazu. "Wir wollten eigentlich nur mit Anmeldung machen, um besser planen zu können, aber das hat sich dann irgendwie verselbstständigt", gestand Ruebsam.

Er hatte für die Gäste Hähnchencurry mit Reis vorbereitet, aber auch eine vegetarische Variante - speziell für Neuenhagener, die auf Fleisch verzichten wollen. Ebenfalls auf diese Gruppe zugeschnitten war die Gemüsesuppe von Simona Koß. Sie hatte zudem eine "Wintersuppe" vorbereitet, die allerdings auch mit Fleisch. Die übrigen Zutaten sind variabel: "Ich gehe in den Keller und schaue, was da ist", erzählte sie.

Da sie gern Steckrüben esse, waren diese mit im Topf, dazu Möhren, Rosenkohl, Süßkartoffeln und Frischkäse. Marianne Hitzges schließlich steuerte Kesselgulasch bei - nach Rezept des Hauses. Und Landrat Gernot Schmidt rundete das Menü mit einem Mangosalat als Nachspeise ab.

Bevor die Gäste kosten durften, gab es noch ein kleines Programm, dargeboten von Mädchen und Jungen aus dem Pelle-Musical-Camp in Rüdersdorf, die tanzten und sangen. Den musikalischen Schlusspunkt setzte zunächst Mezzosopranistin Alexandra Broneske mit Melodien aus der Fledermaus von Johann Strauß, später setzte sich Ruebsam noch ans E-Piano und sorgte für Untermalung.

Zuvor hatten die Gastgeber dem Publikum den Hintergrund der Aktion erläutert. Die Einnahmen gehen an eine betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung, die der Internationale Bund am 1. April im Neuenhagener Zentrum eröffnen will. Sechs Personen könnten dort weitgehend selbstbestimmt leben. Finanziert wird das Projekt zum großen Teil über das persönliche Budget der Bewohner, aber nicht alles werde finanziert, erklärte Michael Nöthlings vom IB. Zum Beispiel die Ausstattung der Gemeinschaftsbereiche. Da müsse der Träger in Vorleistung gehen. Deshalb begrüßte der IB das Engagement.

600 Euro gingen am Ende an das Projekt - 570 in der Kasse rundete Simona Koß kurzerhand auf. Ruebsam war zufrieden mit der Summe. Vielleicht eine Couchecke, eine Musikanlage oder ein Fernseher, spekulierte er schon einmal über die Verwendung. Teilhabe für alle sei wichtig. Er war sich mit seinen Kollegen einig, dass die Aktion zu einem regelmäßigen Event in Neuenhagen werden könnte. Es gebe noch viele Projekte, die Unterstützung gebrauchen könnten.

Arche-Chef Ralf Lauckner hofft, dass die Aktion Nachahmer auch in anderen Parteien oder Organisationen findet. Schließlich sei man ein überparteiliches Haus, betonte er.

Am Donnerstag, 18 Uhr, bietet die Arche in der Carl-Schmäcke-Straße 33 übrigens eine Infoveranstaltung zum Thema Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung an. Sie richte sich an Betroffene, Angehörige und Interessierte, die Fragen zu Wohnformen, Unterstützungsmöglichkeiten oder Wohnassistenzen für Menschen mit Behinderungen haben, hieß es. Auch Zeit für individuellen Austausch sei geplant. Eine weitere derartige Runde gibt es am 7. März.

Kontakt: Tel. 03342 21584