Zankapfel Waldkiefer

Nach dem Bauausschuss und den acht Ortsbeiräten diskutierte am Montagabend auch der Hauptausschuss durchaus kontrovers über den von der Stadtverwaltung vorgelegten Änderungsentwurf der seit 2010 bestehenden Oranienburger Baumschutzsatzung. Die Verwaltung hatte darin bereits vorgeschlagen den generellen Schutzstatus von Nadelbäumen aufzuheben. Einzig die in einigen Ortsteilen ortsbildprägende Waldkiefer sollte davon ausgenommen werden. Doch dieser Baum erwies sich - wie schon in den anderen Gremien - auch im Hauptausschuss als eigentlicher Zankapfel.

Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) stellte zunächst den Änderungsantrag des Ortsbeirats Wensickendorf zur Diskussion, nach dem die Waldkiefer nicht mehr geschützt werden sollte. Das Gefährdungspotenzial, das von Waldkiefern ausgehe, sei dasselbe, das auch anderen Nadelbäumen innewohne, sagte Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke (FWO). Gerecht sei es außerdem, wenn nur ein Baum als Ersatz für einen gefällten nachgepflanzt werden müsse und nicht mehrere, so Ließke.

Dem widersprach Heiner Klemp (Grüne). Wegen der Ökobilanz seien nur mehrere kleine Bäume ein adäquater Ersatz für einen gefällten großen. Ohne Baumschutzsatzung wären in Oranienburg in den vergangenen sechs Jahren keine fast 4 000 Bäume neu angepflanzt worden, hätte die Stadt keine Ausgleichzahlungen in Höhe von rund 240 000 Euro eingenommen. Geld, mit dessen Hilfe weitere Bäume ins Stadtgebiet gekommen seien, sagte Klemp.

Dirk Blettermann (SPD) mahnte eine ideologiefreie Debatte an. Die SPD-Fraktion unterstütze den Wensickendorfer Antrag, der Waldkiefer den Schutzstatus zu entziehen. Das befürworte auch die CDU, so ihr Fraktionschef Werner Mundt.

Ralph Bujok (Linke), der selbst eine Waldkiefer auf seinem Grundstück hat, plädierte für eine Baumschutzsatzung mit klaren Regeln. Gäbe es die nicht, so seine Einschätzung, werde einem unverantwortlichen Kahlschlag in der Stadt Tür und Tor geöffnet. "Wir brauchen eine solche Satzung", sagte er. Bürgermeister Laesicke gab zu bedenken, dass eine Satzungsregelung eventuell auch kontraproduktiv sein könne und dazu führe, dass Bäume der Säge zum Opfer fielen, noch bevor sie von ihrem Umfang Schutzstatus erreicht hätten.

Olaf Kästner (Linke) verlangte noch einige begriffliche Klärungen, die derzeit nicht eindeutig und damit nicht gerichtsfest seien. Antworten darauf will die Verwaltung bis zur Stadtverordnetenversammlung am 6. März geben. Dann wird endgültig über die Satzung abgestimmt.Der Hauptausschuss votierte am Montag mit sieben Stimmen, bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung für den Wensickendorfer Antrag und strich den Schutzstatus der Waldkiefer.