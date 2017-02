Altlüdersdorfer Kastanien nicht zu retten

artikel-ansicht/dg/0/

Altlüdersdorf (GZ) Fünf Kastanien wurden kürzlich entlang der Alten Dorfstraße in Altlüdersdorf gefällt. "100 Jahre alte Kastanien einfach so weggemäht, ohne dass die Stadt Gransee oder der Ortsbeirat informiert wurde", beklagt sich der Altlüdersdorfer Fritz Müller. "Noch nie konnte man beobachten, dass Äste und Stämme so schnell beräumt wurden, wie dieses Mal. Ich habe mir die Stämme persönlich angesehen und schätzungsweise 30 Prozent dünnere Äste gesehen, die innen verfault waren. Die meisten starken waren kerngesund", so Müller weiter. Er vermute, dass der Landkreis als Baulastträger die jährlichen Baumschnittkosten sparen wolle.