Eisenhüttenstädter verlieren das Herzschlagfinale und steigen ab

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt hat seinen einzigen Erstligisten verloren. Die Bowlingspieler des BC Strike 99 Eisenhüttenstadt schließen die Erstliga-Serie auf dem neunten und damit vorletzten Rang ab. Damit müssen sie nach zwei fünften Rängen die Beletage im deutschen Bowling wieder verlassen. Obwohl die Eisenhüttenstädter an den bisherigen fünf Spieltagen nie auf einem Abstiegsrang gelegen hatten und laut dem sportlichen Leiter Dirk Tzschapke am abschließenden und sechsten Spieltag in der Berliner Hasenheide als Fünfter ihre beste Saisonleistung gezeigt hatten, reicht es dennoch nicht. Tzschapke: "Ein einziger Pin und schließlich ein Punkt haben am Ligaverbleib gefehlt. So viel Pech kann man eigentlich nicht haben. Nachdem wir vor drei Jahren mit viel Glück aufgestiegen waren, hat es uns umgekehrt nun genauso eng erwischt. Aber die Spieler sind reifer geworden. Ich denke, sie werden in der 2. Bundesliga umgehend den Wiederaufstieg in Angriff nehmen." Dabei wird er künftig mehr im Hintergrund agieren. Mannschaftsleiter soll dann der in Eberswalde wohnende langjährige Strike- 99 -Spieler Lars Meier sein, der die sechs Eisenhüttenstädter Akteure auch am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt betreut hatte. Das waren David Sandowski, Sandro Brandt, Tilo Matthies, Stephan Fiege, Lieven Staar und Dennis Bennek. "Den Ligaverbleib haben wir an den ersten vier Spieltagen vergeben. Da hat bei uns teilweise die Erstliga-reife Leistung gefehlt, obwohl andere noch schlechter waren", analysiert Tzschapke.