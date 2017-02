Debatte zum Brandschutzes des Bootshauses

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Mit der Beteiligung der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange zum geplanten Bootshaus am Westufer des Großen Müllroser Sees will sich der Bauausschuss der Stadt in seiner heutigen Sitzung beschäftigen. Die Beratung beginnt um 18 Uhr im Amtsgebäude, Bahnhofstraße. Ein Einspruch liege von der Landkreis-Verwaltung vor, die den Brandschutz als mangelhaft bewerte, erläuterte Bürgermeister. Er könne diesen Einwand nicht nachvollziehen, denn zehn Meter von dem geplanten Neubau entfernt liege der See. Und wenn dieser im Winter mit einer Eisdecke versehen sei, "dann nimmt man eine Spitzhacke und so hat man Wasser genug", argumentierte er. Der Bürgermeister empfiehlt, diesen Einwand abzulehnen.