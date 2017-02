Neuhardenbergs Geldsorgen reißen nicht ab

artikel-ansicht/dg/0/

Das Neuhardenberger Finanz-Drama begann 2013. Da erhielt die Gemeinde einen Bescheid, wonach sie für das Jahr 2012 insgesamt 479 223 Euro in die Finanzausgleichsumlage einzahlen musste. Grund waren erhebliche Steuermehreinnahmen. Die Gemeinde hatte einen Steuersatz von nur 200 Prozent, lag damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Das spülte ungewöhnlich hohe Einnahmen in die Gemeindekasse, auch, weil sich Unternehmen bewusst ansiedelten, um Gewerbesteuern zu sparen. 2013 wird mit einer Rücklage von 7,1 Millionen Euro gerechnet. Noch liegen die geprüften Jahresabschlüsse zwar nicht vor, aber in dieser Größenordnung bewegen sich die Mehreinnahmen. Auf der Grundlage der hohen Steuereinnahmen wurden alle Zuweisungen in den darauffolgenden Jahren errechnet.

Die Gemeinde hatte 2014 ihren Steuersatz auf 305 Prozent angehoben. Das verbesserte zwar das Jahresergebnis, aber das Minus wächst seit dem von Jahr zu Jahr. Die Rücklagen sind längst aufgebraucht. Zusätzlich zu den Umlagen an den Landkreis und das Amt - die wegen der Mehreinnahmen überdurchschnittlich hoch waren - fordert das Land für 2015 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1,3 Millionen und für das vergangene Jahr in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Gegen die Bescheide von 2013 und 2015 hat das Amt im Auftrag der Gemeinde bereits Klage beim Verwaltungsgericht erhoben. Eine Entscheidung steht noch aus.

Angesichts der fatalen Finanzsituation stellte Neuhardenberg per Beschluss vom 4. Juni 2015 einen Antrag auf Zuweisungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro aus dem Nothilfefonds für klamme Kommunen beim Land. Das Problem dabei: Eine Kommune, die Geld aus diesem Ausgleichsfonds beantragt, muss geprüfte Jahresabschlüsse vorlegen. Die aber hat Neuhardenberg nicht. Deshalb war Ende 2016 an das Innenministerium der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt worden.

Anfang Januar kam ein ernüchternde Zwischeninformation aus Potsdam. Darin wird empfohlen, den Antrag zurückzuziehen, da die Gemeinde nicht vor Ende dieses Jahres geprüfte Jahresabschlüsse bis 2015 vorlegen könne. Die aber seien nötig. Zudem könne die Gemeinde laut Kommunalaufsicht des Kreises für 2016 überplanmäßige Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von drei Millionen Euro verbuchen.

All diese Zahlen müssten erst geprüft vorliegen, um über eine Zuweisung aus dem Ausgleichsfonds entscheiden zu können, heißt es aus Potsdam. Um einer Ablehnung des Antrages zuvor zu kommen, empfahl die Amtsverwaltung, den Antrag komplett zurück zu ziehen und einen neuen zu stellen, sobald prüffähige Unterlagen auf dem Tisch liegen. Die Abgeordneten folgten der Empfehlung einstimmig.

Auch mit dem günstigeren Jahresabschluss 2016 wird Neuhardenberg in den nächsten Jahren mit einem dicken Minus arbeiten. Denn nach wie vor stehen die vom Land geforderten Einzahlungen an den Ausgleichsfonds aus den steuergünstigen Jahren im Haushalt. Die Klageverfahren können noch Jahre dauern. Das heißt, jährlich ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten, in dem eiserne Sparwille nachgewiesen werden muss. Derzeit kann die Liquidität nur durch Kassenkredite, die Zinsen kosten, gesichert werden.