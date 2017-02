artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Landtagsabgeordnete Jutta Lieske (SPD) hat in Begleitung des SPD-Bundestagskandidaten Stephen Ruebsam aus Rüdersdorf Unternehmen in der Region besucht. Den Vormittag über verbrachten die SPD-Politiker in Bad Freienwalde, am Nachmittag wechselten sie nach Wriezen. Dort stieß die frisch gekürte Bürgermeister-Kandidatin Jutta Werbelow hinzu.

Eine Erfolgsgeschichte stellt die Firma Regner- und Stahlbau Wriezen GmbH, dar. Monika und Claus Auerbach kauften das Unternehmen 1992 aus dem Landtechnischen Instandsetzungsbetrieb heraus. Das Unternehmen produziert spezielle Zubehörteile und vertreibt Beregnungsanlagen, die in Gärtnereien, Obst-und Gemüseplantagen und auf Sportplätzen eingesetzt werden. Zum Geschäftsfeld zählen Staubbindungs- und Tropfberegnungsanlagen, die computergesteuert je nach Bedarf Wasser und Dünger gezielt und in kleinen Mengen auf die Pflanzen träufeln. "Tropfberegnungsanlagen kamen zuerst in Israel auf", so Prokuristin Monika Auerbach, Regner- und Stahlbau beliefert Firmen weltweit. Seit das Handelsembargo mit dem Iran gelockert sei, kommen auch von dort Anfragen, so die Prokuristin, deren Ehemann Claus Geschäftsführer des Unternehmens ist. Aus Sicherheitsgründen müssten iranische Kunden in Vorkasse gehen. Darüberhinaus produziert und verleiht die Firma Anlagen für Grundwasserabsenkungen.

Nicht gut zu sprechen ist Monika Auerbach auf Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Weil das Unternehmen am 18. Mai das 25-jährige Betriebsjubiläum feiert, bat sie um Unterstützung. Doch weder ihre Schreiben vom 25. August 2016, noch als Mahnschreiben vom November seien beantwortet worden. "Wir zahlen einen Haufen Steuern", so Monika Auerbach.

Ferner gaben sie den Politikern auf den Weg, dass die Schulzendorfer Straße durch das Gewerbegebiet, ein Plattenweg, der dringend einer Sanierung bedarf. "Viele Zulieferer machen uns an, wegen der schlechten Zufahrtswege", so Monika Auerbach, die aber betonte, dass Wriezen kein Standortnachteil sei. "Ein LKW kommt überall hin."

Einen Einblick in die Dienstleistungen des Entsorgungsunternehmens ALBA Berlin GmbH verschafften sich die Politiker bei einem weiteren Termin in Wriezen. Das Unternehmen ist seit 1990 dort ansässig. Mit mehr als 50 Mitarbeitern und 22 Müllfahrzeugen kümmere sich der Recyclingspezialist neben der Entsorgung gewerblicher Abfälle auch im kommunalen Auftrag um die Entsorgung von Papier, Pappe, Karton, Sperrmüll, Grünabfall und illegal abgelagertem Müll, sagte Torsten Schmidt, Betriebsleiter Anlagen der ALBA Berlin GmbH. Dem Betriebssitz in der Schulzendorfer Straße ist zugleich ein Recyclinghof angegliedert, wo Bürger werktags von 6 bis 18 Uhr haushaltsübliche Mengen Sperrmüll, gemischte Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Baumschnitt, Grünabfälle und Dachpappe abgeben können.

ALBA-Geschäftsführer Bernd-Rüdiger Worm, lobte die "hervorragende Zusammenarbeit" mit dem Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO). Deren Praxis, Verträge mit bis zu neun Jahre Laufzeit auszuschreiben, bedeute für den Betrieb einerseits eine große Sicherheit. Andererseits sei es ein Risiko, weil die Annahmepreise in Müllverbrennungsanlagen und Braunkohlekraftwerken deutlich schneller gestiegen seien als die Logistikkosten zum Beispiel durch Tariferhöhungen beim Personal oder Kraftstoffpreise für den Fuhrpark.