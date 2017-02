Feier im Spreepark zur Frauenwoche

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Heute beginnt der Kartenverkauf für die Festveranstaltung am 11. März im Spreepark aus Anlass der Brandenburgischen Frauenwoche". Sie steht unter dem Motto "Frauen MACHT faire Chancen". Karten für drei Euro sind erhältlich bei der GefAS, im Seniorentreff, in der Tourismuszentrale und im Frauenladen Beeskow.

Insgesamt richtet der Beeskower Frauenladen (Demokratischer Frauenbund) drei Veranstaltungen aus. Am 2. März werden von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz und im Atrium der Kreisverwaltung selbstgebackener Kuchen und Schmalzstullen verkauft. Am 7. März wird von 10 bis 14 Uhr zu einer Fotoausstellung mit Diskussion eingeladen. Thema: "Was sich verändert, wenn Frauen mitbestimmen".