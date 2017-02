Schule veranstaltet Schnuppertage

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Am Donnerstag findet am Standort Fürstenwalde der Regine-Hildebrandt-Schule, Tränkeweg 5, ein Schnuppertag statt. Fünf Tage später, am Dienstag, 28. Februar, wird der Tag am Standort Erkner, Ahornallee 47, wiederholt.