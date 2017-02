Aufgeheizte Stimmung im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Die bisherige Bezahlung geht vor allem Pflegekräften und Psychologen gegen den Strich. Nach eigenen Angaben verdient das Pflegepersonal etwa 600 Euro weniger im Monat als an vergleichbaren Häusern mit Tarif des öffentlichen Dienstes. Bei Nichtärzten und Psychologen sollen es gar 900 Euro Differenz sein. Inzwischen formiert sich gegen solche Personalpolitik der Widerstand im Hause. Es gibt Eintrittserklärungen in die Gewerkschaft. Eine Betriebsgruppe hat sogar den öffentlichen Neujahrsempfang vor wenigen Tagen im Rathaus mit einem medienwirksamen Auftritt als Podium für die Lohnforderungen genutzt.

Bei einer Mitarbeiter-Informationsversammlung der Geschäftsführung einen Tag darauf soll eine Kollegin vor versammelter Runde ihre Kündigung wegen der schlechten Bezahlung bekannt gegeben haben. "Die Stimmung ist aufgeheizt", fasst Ulrike Schmoldt von der Tarifkommission zusammen. "Die Schere zwischen unserer Bezahlung und dem Tarif des öffentlichen Dienstes muss geschlossen werden."

Doch davon ist das Angermünder Krankenhaus als Teil des Medizinisch-Sozialen Zentrums Uckermark (MSZ) weit entfernt. Nach einer ersten Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft ver.di Mitte Januar hat die Geschäftsführung der Gesellschaft für Leben und Gesundheit als kommunaler Mutterkonzern des MSZ zwar eine Angleichung angedeutet, informiert Gewerkschafssekretärin Janine Balder. Dies aber auf dem Niveau der ebenfalls zum Konzern gehörenden Reha-Fachklinik Wolletzsee. Damit würde man dieses und nächstes Jahr 1,5 Prozent mehr bekommen und 1,3 Prozent bis 2021. "Geht gar nicht", so Janine Balder. Ohne genaue Zahlen zu nennen, verlangt sie eine deutliche Angleichung an den öffentlichen Dienst, denn dessen Steigerungen lagen in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 2,3 und 2,4 Prozent. Allerdings ist das Angermünder Krankenhaus schon lange nicht mehr Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband.

Jetzt soll ein neuer Verhandlungstermin der Tarifparteien mit der Konzernleitung angesetzt werden. "Das MSZ ist Schlusslicht in der Gesamt-GLG", urteilt Janine Balder. Sie habe selten so eine stimmungsgeladene Atmosphäre erlebt. Dabei erwirtschaftet das Krankenhaus schon seit Jahren einen satten Gewinn. Die Geschäftsleitung in Eberswalde hat soeben wiederum einen positiven Jahresabschluss des MSZ für 2016 bestätigt. So soll sich das Plus in Angermünde auf 700000 Euro belaufen. Damit wird das Defizit im Prenzlauer Krankenhaus - ebenfalls Bestandteil des MSZ - ausgeglichen. Der Verlust soll dort mindestens 630000 Euro betragen. Noch 2012 stand das Haus mit 2,4 Millionen Euro in den roten Zahlen. Die Reduzierung dieses "exorbitanten Defizits" sei eine sehr positive Entwicklung, so der kaufmännische Geschäftsführer Jörg Mocek. Ziel sei jedoch auch dort langfristig mindestens eine schwarze Null. Dies könne man durch geplante Investitionen und mit dem Bau eines Gesundheitszentrums in bisher nicht genutzten Räumen schaffen.

Den Solidaritätsverbund zwischen den einzelnen Häusern verteidigt auch Steffi Miroslau, medizinische Geschäftsführerin des Konzerns. Prenzlau habe es als Krankenhaus der Grundversorgung am schwersten und sei auf die Solidarität anderer Bereiche angewiesen. Daher dürfe man nicht das Einzelergebnis sehen, sondern müsse das Gesamtergebnis aller Unternehmen abwägen.

Die Geschäftsleitung will weiter sparen. Nach Angaben von Jörg Mocek müsse man bis 2020 eine Optimierungsphase im Konzern umsetzen. Eine Voruntersuchung beziffert den benötigten Gewinn bis dahin auf rund zehn Millionen Euro, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuell liegt er bei 4,8 Millionen. Dennoch sei es jetzt erstmals gelungen, Löhne und Gehälter in der Pflege auf ein einheitliches Niveau zu bringen, so Jörg Mocek. "Alle verdienen heute mehr als zu Beginn der Konsolidierung."

Doch Mitarbeiter aus Angermünde wollen keine "Brosamen des gut gedeckten Tisches" - so ihre Formulierung auf einem Flugblatt. Würde die jetzige Lohnpolitik fortgesetzt werden, vergrößere sich die Lohnschere und damit der Mangel an qualifiziertem Personal. Daher verlangen sie auch zusätzliche Arbeitskräfte.

Jörg Mocek widerspricht den Darstellungen der Mitarbeiter. Auch in den Jahren zwischen 2012 und 2016 habe es freiwillige Anpassungen gegeben, wodurch in drei Schritten eine reale Erhöhung der Löhne von bis zu 7,5 Prozent zustande gekommen sei. "Ich bin optimistisch, dass wir eine Einigung erreichen werden, aber im Rahmen der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des MSZ Uckermark."