Beten auf dem Campingplatz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553826/

Rund 43000 Mitglieder zählt der Kirchenkreis, der Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Frankfurt umfasst. Rund 100 Kirchgemeinden gehören dazu. Jede hat einen ehrenamtlichen, 5 bis 15 Personen starken Gemeindekirchenrat (GKR) - "Älteste".

Knapp 100 von ihnen waren am Wochenende in den Fürstenwalder Dom gekommen, um sich in Workshops, bei Referaten und Gesprächen auszutauschen. "Wir stehen in der Region vor der erheblichen Herausforderung, den Mitgliedern weiter so zu begegnen, wie sie es sich wünschen", ist eine Botschaft, die Susanne Rabe, Vorsitzende des GKR der Domgemeinde, mitgenommen hat. Sie besuchte einen Workshop, bei dem Lösungsansätze aus Sachsen-Anhalt vorgestellt wurden. "Man muss das verstärken, was gut geht, lautete das Fazit", sagt Susanne Rabe. "Es gibt Feste, die wollen alle, wie Erntedank." Statt wenig besuchter Gottesdienste in der Kirche könne aber auch mal einer auf dem Campingplatz angeboten werden.

Neun Workshops hatte Franziska Fichtmüller, die Kreiskirchliche Beauftragte für Bildung und Ehrenamt, organisiert. Superintendent Frank Schürer-Behrmann bot auch einen an. "Am Anfang war das Mahl", lautete der Titel. "Wie lassen sich Essen und Gottesdienst verbinden?", stand als Frage dahinter. "Oft gibt es nach Gottesdiensten ein Essen, bei dem jeder etwas mitbringt", sagt der Superintendent. Die Erfahrung zeige, dass solche Gottesdienste auch Menschen anziehen, die sonst nicht kämen. Fürstenwalde bot am Sonntagabend gleich ein Beispiel: Beim Jugendgottesdienst gab es im Programm eine Pause, in der gegessen werden konnte.