Lieblingswörter, die nicht jeder versteht

Fürstenwalde (MOZ) Nicht alle Kinder lernen im Deutschunterricht die Regeln ihrer Muttersprache. An der Fürstenwalder Sigmund-Jähn-Grundschule haben knapp 80 Schüler eine andere Sprache von ihren Eltern erlernt. Zum heutigen Tag der Muttersprache begleitet das Spree Journal ihren Sprachunterricht.

Andrej überlegt. Die Stirn liegt in Falten, der Blick streift über den Boden. Wie sagt man "zu Mittag essen' noch gleich auf Ukrainisch, seiner Muttersprache? "Einige Wörter kommen mittlerweile schneller auf Deutsch", so Solvieg Reichardt. Seit einem halben Jahr unterrichtet sie an der Sigmund-Jähn-Grundschule eine Vorbereitungsgruppe.

Andrej aus der Ukraine, Mohammad aus Syrien und Madina aus Tschetschenien teilen sich den Klassenraum, in dem sie jeden Vormittag vier Stunden lang deutsche Buchstaben, Wörter und Sätze pauken, mit acht weiteren Kindern aus Flüchtlingsfamilien. Dass sie während dieser Zeit eine ganze Geschichte in ihrer Muttersprache erzählen dürfen, ist die Ausnahme. "Am Anfang ist es wichtig, viel Deutsch zu hören und zu sprechen", sagt Solvieg Reichardt.

Die Geschichte von Maria und ihrer Familie sollen die Schüler nun auf Deutsch erzählen. "Mama und Maria essen Abendbrot", beendet die elfjährige Zhayna aus Tschetschenien ihren Vortrag. Das Ziel, sagt ihre Lehrerin, sei es, die Kinder nach einem halben Jahr in der Vorbereitungsgruppe in Regelklassen zu integrieren. Schon jetzt wechseln Zhayna und ihre Mitschüler für die Fächer Sport und Musik in den regulären Unterricht.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) lernen an der Sigmund-Jähn-Grundschule derzeit 77 Kinder - die eine Hälfte in einer der drei Vorbereitungsgruppen, die andere in regulären Klassen als zusätzlichen Sprachunterricht. Für ihn und seine Kollegen, die sich über Fortbildungen zum DaZ-Lehrer qualifizieren, auch für die Kinder sei das zwar eine Herausforderung, sagt Stephan Gesk. "Aber es macht auch Spaß. Den Kindern sogar so sehr, dass sie vor den Wochenenden oder Ferien wirklich traurig sind."

Wie das aussieht, zeigt ein Theaterstück, welches Stephan Gesk zurzeit mit den 20 Kindern seiner Vorbereitungsgruppe probt. Entstanden ist es aus ihren gemeinsamen Erfahrungen der vergangenen Monate. "Schule ist nicht schlimm, Schule macht Spaß", versucht der Lehrer darin seinen Schülern die Angst am ersten Schultag zu nehmen. Verben konjungieren, Gegenstände benennen und das Einmaleins klappen mit der Zeit immer besser. "Schule macht Spaß", lautet am Ende das gemeinsame Fazit der Schüler. Auch wenn es in ihrem Fall nicht die Schreibweise vertrauter Wörter und Grammatikregeln zu verstehen gilt, sondern eine neue Sprache von Grund auf zu lernen.

Links liegengelassen werden die Muttersprachen der Schüler an der Fürstenwalder Grundschule trotzdem nicht. "Herzlich Willkommen"-Schilder in arabischer, russischer und persischer Sprache schmücken die verwinkelten Flure. "Untereinander", erzählt Lehrerin Solvieg Reichardt, "sprechen die Kinder sowohl Deutsch als auch in ihrer Muttersprache."

Nicht nur Andrej aus der Ukraine, auch Yasmin aus Syrien darf die Geschichte von Maria nach Aufforderung ihrer Lehrerin in ihrer Muttersprache vortragen. Ohne zu zögern übersetzt die Zehnjährige, die vor ihrer Flucht aus Aleppo nie eine Schule besucht hat, den Namen der Protagonistin ins Arabische: aus Maria wird Mariam. Und auf Yasmins Gesicht, auch auf denen ihrer syrischen Klassenkameraden, breitet sich ein Lächeln aus.