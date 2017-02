Klasse Tennis in Fürstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Trotz der verletzungsbedingten Absage des erst 18-jährigen Turnierfavoriten Valentin Günther (Bielefelder TC/Westfalen), schon Nummer77 der deutschen Herren-Rangliste (DR), gab es viele spannende und umkämpfte Matches in der Herren-Konkurrenz mit 45 Teilnehmern. Am Ende setzte sich mit dem ungesetzten, bereits 35Jahre alten Berliner Nicolas Bruns (TC Grün-Weiß Nikolassee) ein Routinier durch. Der "Oldie", Cheftrainer seines Clubs, spielt nur noch wenig Turniere. Schon vor zwei Jahren war er Sieger in Fürstenwalde. "Ich komme gern in die Domstadt, denn die Events sind hier prima organisiert. Mir gefällt die familiäre Atmosphäre dieser "Gute-Laune'-Veranstaltungen, bei der es sportlich aber zur Sache geht", sagte der Sieger.

Auf dem Weg ins Finale schlug er in einem "Match der Generationen" den aufstrebenden, noch 16-jährigen Finn Stodder (DR 409, SC Charlottenburg) durch sein druckvolles, tempohartes Spiel mit 6:4, 6:4. Der 21-jährige Dorian-Dernrée Dembinski (Olympischer Sportclub Berlin) war gegen ihn im Viertelfinale beim 3:6, 2:6 chancenlos wie auch Marvin Schramm beim 3:6, 2:6 in der Vorschlussrunde.

Im Finale wartete der 27-jährige Lorenzo Fatehpour (DR 152), Spitzenspieler des TC Orange-Weiß Berlin-Friedrichshagen, auf ihn. Der in der überregionalen Ostliga (vierthöchste Spielklasse) aufschlagende Fatehpour, Sieger des Schwapp-Masters im Dezember 2016, war als Nummer 3 des Turniers ins Rennen gegangen. Dieses Endspiel wurde der Höhepunkt des Turniers. Beide sind ähnliche Spielertypen: guter, platzierter Aufschlag, zahlreiche Assen und unterschnittene Bälle, die den anderen beim Return tief in die Knie zwingen. Im ersten Satz gab es Aufschlagverluste, die bis zum 6:6 aber wieder wettgemacht wurden. Im Tie-Break hatte Bruns das glücklichere Händchen - 7:6. In Durchgang zwei gelang es Bruns nach dem 4:3, dem Friedrichshagener einen Aufschlag zum abzunehmen, um am Ende 6:3 zu gewinnen.

Bei den Damen trug Merle Herold (DR 179, SVE Wiefelstede/Niedersachsen) die Favoritenbürde. Im Finale traf sie auf die an Nummer 3 gesetzte Alexsandra Livadaru (DR 230, Grunewald TC). Die Berlinerin zeigte keine Schwäche, spielte mit hohem Tempo, gewann Satz eins 6:3. Herold kam dann besser ins Match - 5:5 in Durchgang zwei. Doch dann nahm die Berlinerin ihr den Aufschlag ab und siegte 7:5.