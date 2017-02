Schwenk-Team ohne Rhythmus

artikel-ansicht/dg/0/

Netzduell: So sehr sich die Wriezener Gastgeber auch streckten - in dieser Szene Johannes Storn, Lukas Schaus (verdeckt) und Markus Müller (von links) im Block gegen Kiels Markus Gennermann - es nutzte nur wenig, die Kieler siegten mit 3:1-Sätzen © MOZ/Udo Plate

Die Gäste aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt hatten das Geschehen im ersten Durchgang sehr zum Leidwesen von TKC-Cheftrainer Tom Schwenk fest im Griff. Bereits nach wenigen Minuten beim Stand von 1:4 nahm Schwenk die erste Auszeit, um seinen Mannen nochmals ins Gewissen zu reden - vergebens: Ohne sich übermäßig ins Zeug legen zu müssen, zogen die Kieler kontinuierlich davon. Nach lediglich 16 Minuten Spielzeit hatten sich die Volleyball-Eagles um Übungsleiter Dirk Severloh den ersten Satzball erspielt, den die Heimtruppe allerdings nochmals abwehrte. Wenige Augenblicke darauf war es aber soweit und die Kieler hatten Durchgang eins mit 25:14 deutlich gewonnen.

Im zweiten Abschnitt gaben die Norddeutschen weiterhin den Takt vor, wenngleich das TKC-Ensemble die eigene Fehlerquote merklich minimierte. Dementsprechend wurde es enger. Nach dem 25:20 und der 2:0-Führung schien alles auf einen problemlosen 3:0-Erfolg des Spitzenreiters und Titelanwärters hinauszulaufen. Doch weit gefehlt: Just als wohl niemand mehr in der Gymnasiumshalle am Schützenplatz einen Pfifferling auf die Heimtruppe gab, verloren die Gäste die zuvor offenbarte Souveränität und die bis dato nicht unbedingt überzeugend aufspielenden Wriezener boten ernsthaften Widerstand.

"Wir haben mit dem Rücken zur Wand nicht aufgesteckt, sondern sind immer stärker geworden. Prompt machte sich Unsicherheit bei den zuvor bärenstark auftrumpfenden Kielern breit", hatte Ulf Michael Stumpe ausgemacht. Zudem kehrte bei den TKCern neben dem Glauben und der Überzeugung auch der Zugriff aufs Spiel zurück. Der Lohn für die befreit aufspielenden Wriezener war mit 25:21 der Satzgewinn zum 1:2.

Doch im vierten Durchgang bekamen die Gäste dann wieder die Kurve, wenngleich es noch ein wenig bis zum endgültigen Erfolg dauerte. Erst als sich Stumpe beim Stand von 4:4 die rote Karte einhandelte, nutzte Kiel die ungeahnte Gunst der Stunde, um fortan energisch die Initiative zu ergreifen. Letztlich setzte sich die Athletik gepaart mit mannschaftlicher Geschlossenheit der Kieler mit 25:16 und damit 3:1 durch.

"In den ersten beiden Sätzen hatte Kiel einfach die besseren Mittel, während wir ein echtes Fehlerfestival ablieferten und den Kielern ihre Aufgabe erleichtert haben", sagte Stumpe. "Erst als wir eine glatte Niederlage vor Augen hatten, haben wir richtig gegen gehalten. Im vierten Satz haben wir uns wiederum zu viele Fehler erlaubt. Dann reicht es für uns gegen das Spitzenteam aus Kiel eben nicht."