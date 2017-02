Die Welt geht nicht unter

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Es ist passiert. Nach acht Siegen in Folge haben die Altlandsberger Handball-Frauen in der 3. Liga Ost wieder mal verloren. Sie behaupteten aber weiterhin klar ihren dritten Tabellenplatz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553835/

Das 24:31(12:16) gegen die SG 09 Kirchhof in Bestbesetzung war ein denkwürdiges, phasenweise unter extrem widrigen MTV-Umständen sogar hochklassiges Spiel. Manch anderer Gegner wäre gegen das Top-Team aus Nordhessen - Zweitliga-Absteiger und mit nur zwei Minuspunkten aktuell Tabellen-Zweiter - unter die Räder gekommen. Die MTV-Frauen taten das nicht. Im Gegenteil. Sie verließen nach heißen 60 Spielminuten und den Zwischenständen von 4:3, 6:6 (11.), 9:14, 15:18, 20:24 (49.) und 21:28 die Erlengrund-Halle mit erhobenen Häuptern. Und bekamen völlig verdient den herzlichen Beifall ihres Publikums ...

"Natürlich will ich als Sportler immer gewinnen und ich muss über die ganze Sache erst mal eine Nacht schlafen, um wieder richtig zu mir zu finden", so MTV-Trainer Andy Nötzel nach dem Spiel, "aber ich kann schon jetzt sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, wie sich unsere Mädels hier heute unter den aktuellen Gegebenheiten geschlagen haben."

Den Schock gab's für alle, die mit dem Altlandsberger Handball fiebern, schon vor dieser schweren Partie. Mit der in dieser Saison überragenden Torhüterin Jennifer Höft sowie mit den Rückraumspielerinnen Martyna Rupp, Katarina Pavlovic, Kristina Domann, Tülay Bayram und Luisa Ludewig konnten sechs Frauen aus dem 15er-Kader verletzt nicht aufgeboten werden. Und als ob das nicht reichte: In einer sehr fairen Begegnung (nur eine Zeitstrafe Altlandsberg, zwei Kirchhof) schickten die Schiri-Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern erst Anne-Christine Miniers (39. Minute) und dann noch Berndadet Mudri (40.) mit Rot vom Feld.

Unverständnis und Entsetzen sowie heiße Diskussionen unter den Fans und bei den Verantwortlichen. MTV-Handball-Abteilungsleiter Thomas Klatt zur Doppel-Disqualifikation: "Die zweite Aktion habe ich nicht gesehen, aber die Erste war auf keinen Fall ein Foul, das Rot erforderte."

Sei es drum. Dass der MTV letztendlich ohne acht seiner Drittliga-Spielerinnen auskommen musste, das tat weh. Viel schmerzhafter für die Spielerin und den Verein ist aber die Verletzung von Martyna Rupp. Die MRT-Untersuchung ergab: Anriss des Kreuzbandes. Die vom Status her unersetzliche Abwehr-Chefin und Torjägerin (77 Saison-Treffer) klärte auf: "Die Ärzte sagten, weil der Riss so klein ist, kann nicht operiert werden. Er muss alleine verheilen."

Für das polnische Ass bedeutet das - Saisonaus. Bitter! Martyna: "Bis Ende April darf ich gar nichts machten. Danach kann ich beginnen, das Knie langsam wieder zu belasten." Doch Martyna ist tapfer und mit einem unbändigen Willen gesegnet. Natürlich ist die Frau, die vor der Saison aus Halle-Neustadt kam, etwas deprimiert. Aber sie kündigte auch schon an: "Ich komme zehnmal stärker zurück als zuvor!"

Schon am Sonnabend hielt es sie kaum auf der Bank. Stöhnte: "Furchtbar. Ich könnte niemals Trainer sein, so aufgeregt bin ich." Und Altlandsbergs Nummer 23 fordert von sich und den Team-Kameradinnen immer 100 Prozent. Martyna: "Aus meiner Sicht wäre auch heute etwas drin gewesen, wenn wir weniger Fehler gemacht hätten."

Das sah auch Andy Nötzel so: "Taktisch haben wir allerdings unsere Aufgabe lange gut gelöst. Wir haben sozusagen die Flucht nach vorn angetreten." Mit einer Manndeckung sowie phasenweise ohne Rechtsaußen beim MTV, dafür mit zwei Kreisspielerinnen.

Der Coach: "Respekt auch für Kirchhof. Über 40 Minuten mit der siebenten Feldspielerin zu agieren, das braucht schon Mumm.""Wer weiß, was passiert wäre, wenn beim Stand von 20:24 Melli Wüstner und Lucy Trzczak nicht den Pfosten und die Latte, sondern ins Tor getroffen hätten", so Hallensprecher Georgios Tsapanos nach getaner Arbeit, "dann hätte das Spiel noch mal kippen können."

Tat es aber leider nicht. Mit drei Toren in Folge machten die cleveren Gäste alles klar. "Aber sie hatten vor uns echt Bammel", so Mandy Gramattke, "sonst hätten sie nicht über so lange Zeit ihre Torhüterin rausgenommen und die siebente Feldspielerin gebracht. Und dass ihr Trainer in der Halbzeit in der Kabine tobte, war auch nicht zu überhören."

Kirchhof war hoch motiviert, konzentrierte sich in der Abwehr natürlich auf Mandy Gramattke, die diesmal nicht so glänzen konnte, wie zuletzt beim Sieg in Leipzig. Sophie Lütke (immerhin acht Tore) wurde ebenfalls beharkt. Da konnten und mussten sich die Jungen zeigen. Der 17-jährigen Melanie Wüstner gelangen gegen diesen Top-Gegner vier Treffer.

Auch erfreulich: Eine "alte" Bekannte traf ebenfalls. Manja Berger gelang das Tor zum 21:27 (54.). Die routinierte Linkshänderin, die im vorigen Frühjahr aus dem Drittliga-Team verabschiedet wurde, hatte sich für den Fall der Fälle zur Verfügung gestellt. Genauso wie Julia Rettschlag (Tor) und Lisa Fuchs, ansonsten wie Manja Stützen in der zweiten Mannschaft.

Fazit von Abteilungsleiter Thomas Klatt: "Unsere Mannschaft hat gezeigt, dass sie bereit ist, sich nicht der Situation zu ergeben. Es gab gewiss ein paar Fehler zu viel. Aber insgesamt war das heute eine respektable Vorstellung. Und dass sich eine Klasse-Mannschaft wie Kirchhof irgendwann auf eine Manndeckung einstellt, das ist klar."

Am 11. März gibt es in der "Erle" den nächsten Hammer-Gegner. Dann kommen die Berliner Füchse. Jetzt ist erst mal am nächsten Wochenende Spielpause. Das wird allen gut tun...

MTV Altlandsberg: Jenny Haß, Julia Rettschlag; Mandy Gramattke 3, Sophie Lütke 8, Anne-Christine Miniers 3, Melanie Wüstner 4, Monique Günther 3/1, Lucyna Trzczak 2/1; Bernadet Mudri, Manja Berger 1, Isabell Domann, Lisa Fuchs