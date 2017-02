Gegen Füchse Akzente gesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Trotz guter Phasen unterlagen die Handballerinnen des Frankfurter HC dem Tabellenführer der 3. Liga Ost, Berliner Füchse Reinickendorf, mit 17:28 (8:17). 271 Zuschauer sahen in der Brandenburg-Halle eine mutiger werdene Mannschaft, in der auch Neuzugang Theresa Loll erste Akzente setzte.

Es war am Ende der erwartete Sieg des Tabellenführers. Die gestandene Mannschaft der Berliner Füchse Reinickendorf, die sich nach der vorigen Saison aus der 1. Bundesliga zurückgezogen hatte, weist mit jetzt 16 Siegen eine makellose Bilanz auf. Dennoch taten sich die Gäste in den ersten zehn Minuten schwer, "ins Laufen zu kommen. Wir haben nicht konsequent abgeschlossen", schätzte Füchse-Trainer Christian Schücke ein. So begann die Begegnung ausgeglichen und die Gastgeberinnen (10. Platz) blieben bis zur 15. Minute beim Stand von 6:7 auf Tuchfühlung. Dabei glänzte Frankfurts Torhüterin Yania Silva Alfonso mit mehreren Paraden, hatten unter anderem Sabrina Genilke und Chantal Batholomé weitere Torerfolge in der Hand.

Auch dem körperlich betonten Spiel der Füchse wussten die jungen FHC-Spielerinnen sich hier und da entgegenzustellen und forderten zunehmend einen Siebenmeter heraus. Gut 20 Minuten dauerte es jedoch, bis Theresa Loll als neue Kreismitte-Spielerin des FHC angespielt wurde. Die 27-Jährige kommt vom Zweitligisten SV Union Halle Neustadt. "Sie hat erst zwei Trainingseinheiten mitgemacht. Da fehlt noch die Abstimmung. Ich bin mir sicher, dass sie uns künftig über weiter Strecke helfen kann", ist FHC-Trainer Dietmar Schmidt überzeugt. Erste kämpferische Akzente wusste Loll, die auch ein Tor beisteuerte, zu setzen.

Währenddessen zogen die Berlinerinnen ihr Spiel immer mehr auf. Schnelle Konter mit erfolgreichem Abschluss ließen den Vorsprung stetig ansteigen. Vor allem die Bundesliga-erfahrene Spielmacherin Anna Blödorn hatte oft freie Bahn. So ging ihr Team mit 17:8 in die Pause.

Aus dieser kamen die FHC-Spielerinnen mit Kampfeswillen. Sie störten das Angriffsspiel der Gegnerinnen, Kathleen Müller hinderte durch ihre vehemente Manndeckung Blödorn weitestgehend am Eingreifen - nur Tore wollten bis auf drei Siebenmeter nicht gelingen. Am Strafpunkt überzeugte insgesamt viermal Sabrina Genilke. Auch Linkshänderin Antonia Zimmermann erwies sich sicher in dieser "Siebenmeter-Partie" - insgesamt 16-mal zeigten die Schiedsrichterinnen auf den Strafpunkt.

Ein sehenswertes Tor gelang Kathi Müller, die am Torraum ein Abspiel antäuschte und dann doch aus der Drehung heraus selbst zum 13:19 (39.) vollendete. Als das Spiel erneut schneller wurde, hatten die Frankfurterinnen wiederum wenig dagegen zu setzen. In den letzten acht Minuten nehmen die Gäste Tempo raus, doch eine Aufholjagd gelang dem FHC nicht mehr. Mit dem Abschlusspfiff erzielte Bartholomé das 17:28.

"Wer haben uns sehr gut verkauft und die offene Abwehr der Berliner unter Druck gesetzt. Mit den Wurfleistungen von links außen bin ich etwas unzufrieden, auch mit den Anspielen am Kreis", resümierte FHC-Coach Dietmar Schmidt.

Eine, die nach dem Schlusspfiff lange nicht in die Kabine kam, war Sabrina Neuendorf. Die 33-Jährige spielte von 2004 bis 2007 für den damaligen Erstligisten FHC. "Heute hier zu sein, ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ein paar Gesichter kennt man doch noch", erzählte Neuendorf, die bis 2013 beim VfL Oldenburg spielte und dann pausierte. Seit der aktuellen Saison spielt sie für die Füchse.

FHC: Yania Silva Alfonso, Mandy Schneider - Emilia Heinrich, Jasmin Henschel, Therea Loll 1, Svjetlana Kresovic 1, Antonia Zimmermann 5/3, Vivien Groke, Michelle Dürrwald, Maria Heinke, Chantal Bartholomé 1, Kathleen Müller 2, Sabrina Genilke 7/5, Carolin Stiehl

Zeitstrafen: FHC 4, Füchse 3 - Siebenmeter: FHC 8/7, Füchse 7/4 - Schiedsrichter: Jennifer Gehls, Julia Oldenburg - Zuschauer: 271