Hochzeitsboom am 17.02.2017?

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) Der Februar ist seit Eintritt ins neue Jahrtausend ein Garant für hübsche Zahlenkombinationen. Dass sich die Menschen für Zahlenspiele wie "20.02.2002" oder "12.02.2012" begeistern können, ist kein neuzeitliches Denken. Auch unsere Vorfahren fuhren darauf ab, erfreuten sich an solchen Zahlenfolgen. Die Karte aus dem Jahr 1912, abgestempelt am 12.12., ist ein Beleg für die Zahlenfreude. Gegenwärtig ist sie nicht ganz so groß. Jedenfalls nicht so groß, dass sich beispielsweise Hochzeitspaare darauf stürzen. "Das Wetter ist wichtiger und die Liebe der entscheidende Faktor. Es bestätigt sich seit Jahren, dass entweder ein Freitag und ein Samstag in den Sommermonaten Mai bis Juli zu den beliebtesten Hochzeitstagen gehört und das unabhängig vom Datum. Auch in diesem Jahr sind im Standesamt Brandenburg an der Havel nur noch vereinzelt Termine zur Eheschließung an einem Samstag in den Sommermonaten zu erhalten", weiß Brandenburgs leitende Standesbeamte Michaela Hoffmann. Für das vermeintliche Traumdatum 17.02.2017 hatte sie lediglich eine Trauung im Plan, für den 22.02. keine einzige. Dafür läuten die Hochzeitsglocken im Juli im Akkord: Sieben Reservierungen gibt es für den 01.07.2017, acht für den 07.07.2017 und fünf für den 17.07.2017. Zahlen ziehen eben doch. Im Sommer. So war es auch im Vorjahr. Nur wegen 2016 im Juni: fünf Eheschließungen am 10.06.2016 und sechs am 16.06.2016. Am meisten gab es aber am 09.09.2016 zu tun - mit passenderweise 9 Eheschließungen. Erfreulich am Rückblick ist die gewachsene Lust am Hochzeiten: Während sich 2015 "nur" 275 das Ja-Wort in Brandenburg an der Havel gegeben wurde, schlossen 2016 nun wieder 312 Paare den Bund fürs Leben, darunter sieben Frauenpaare (2015: 1 Frauenpaar, 4 Männerpaare). Die meisten Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, nämlich 164 (2015: 154), wurden im Trauzimmer am Katharinenkirchplatz geschlossen. 142 (2015: 115) waren es im Trauzimmer des Altstädtischen Rathauses. Zehn Paare sagten im Paulikloster "Ja" (2015: 5), eine Trauung fand auf einem Fahrgastschiff statt, zwei in der Justizvollzugsanstalt.