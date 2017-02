Eltern bewerten Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch in diesem Jahr bekommen etliche Eltern von Kita- und Hortkindern in Eisenhüttenstadt wieder Fragebögen, in denen sie die Betreuungseinrichtung beurteilen sollen. Diese Elternbefragungen sind Teil des gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsmanagements in der Kinderbetreuung. Eisenhüttenstadt gehörte im Jahr 2007 zu den ersten sieben brandenburgischen Kommunen, die sich zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam mit den Kindertagesstätten und dem Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) in Potsdam ein Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln und einzuführen.