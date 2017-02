Mehrsprachigkeit als Schatz

artikel-ansicht/dg/0/

Lange Zeit war die Volkshochschule in Bad Freienwalde erfolglos auf der Suche nach einem Polnisch-Dozenten. Dabei ist die Nachfrage nach Kursplätzen groß. Als sich Silvana Maziar bei der Anmeldung ihrer Tochter an der Fontane-Grundschule in Bad Freienwalde mit einer Lehrerin unterhalten hatte, erfuhr sie von dem Mangel an Polnisch-Dozentin an der VHS. Sie bewarb sich dort und wurde genommen. Heute startet ihr Kurs. "Ich bin schon ganz aufgeregt", gab sie ein paar Tage vor Beginn zu. Es ist das erste Mal, dass sie Polnisch unterrichtet. Dabei bringt sie für ihre neue Aufgabe die besten Voraussetzungen mit. Sie selbst ist als Tochter einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters zweisprachig aufgewachsen und beherrscht beide Sprachen perfekt.

"Es ist gut Sprachen zu können", weiß sie aus eigener Erfahrung. Besonders in unmittelbarer Nähe zum polnischen Nachbarn sei es wichtig, ist die 33-Jährige überzeugt. Sie selbst hat Deutsch und Polnisch inzwischen so sehr verinnerlicht, dass sie in beiden denkt und träumt. Geboren in Stettin zogen ihre Eltern mit ihr nach Berlin, als sie ein halbes Jahr alt war. Dort sei sie aufgewachsen, habe die ersten 20 Jahre dort verbracht. "Deutsch war daher lange einfacher", erinnert sich Silvana Maziar an ihre Kindheit. Nach ihrem Schulabschluss nahm sie ein deutsch-polnisches Studium in Wirtschaftsinformatik auf. Die Kurse fanden im Wechsel in Wismar und Stettin statt. Inzwischen ist sie mit einem Landwirt aus Mieszkowice (Bärwalde) verheiratet. "Mit meinem Mann spreche ich Polnisch", erzählt sie. Verstehen würde er aber auch Deutsch. Das ist umso wichtiger, da auch ihre Kinder zweisprachig aufwachsen. In Polen gehen ihre beiden Kinder derzeit in den Kindergarten. Im Herbst wird ihre sechsjährige Tochter in die Bad Freienwalder Fontane-Grundschule eingeschult.

Damit ihre Kinder beide Sprachen lernen, achten sie und ihr Mann zusätzlich darauf, dass er Polnisch und sie Deutsch mit ihnen spricht. Das funktioniert aber nicht immer. Wenn ihr Mann da ist, spreche sie auch oft Polnisch mit ihnen. Die Kinder merken das inzwischen sofort. Manchmal würden sie dann zu ihr sagen: "Mama, sprich mit mir Deutsch", erzählt sie. Auf die Zweisprachigkeit ihrer Kinder würden viele Menschen positiv reagieren. "Die meisten sind begeistert", sind ihre Erfahrungen.

In puncto Bilingualität könnte in der Region noch mehr getan werden, ist ihr Eindruck. Sie halte deutsch-polnische Schulen oder Kindergärten für sinnvoll, sagt sie. "Das fehlt leider noch." Abiturienten würde es die Möglichkeit eröffnen, ein Studium im Nachbarland aufzunehmen.

Derzeit macht sie selbst noch ein Fernstudium in Software-Entwicklung und wird bis Mai auch mit ihrem Polnisch-Kurs beschäftigt sein, der einmal wöchentlich stattfindet. Mit den Kursteilnehmern wolle sie neben der Grammatik vor allem das Sprechen und die Aussprache üben. "Darauf werden wir uns am Anfang konzentrieren", sagt sie. Aber zu allererst möchte sie sich ihren Schülern vorstellen - auf Polnisch natürlich.

Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen unter Telefon 033468506846