Neue Wohngebiete in Planung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553846/

Bereits seit 2008 soll an der Fließstraße ein Wohngebiet entwickelt werden. Schon damals wurde die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Zunächst stand der Planung aber eine Brunnengalerie des Wasserverbandes Strausberg-Erk-ner im Wege. Die ist inzwischen stillgelegt. Somit könne es nun weitergehen, hieß es aus dem Rathaus. Weil sich indes gesetzliche Grundlagen geändert haben, werde das Verfahren neu aufgerollt, müsse ein neuer Aufstellungsbeschluss her. Zudem werden einige Flurstücke westlich der Straße einbezogen. Alles in allem fänden nun knapp 60 Einfamilienhausgrundstücke mit 600 bis 800 Quadratmetern auf dem Areal Platz, das dem Wasserverband und der Stadt Strausberg gehört. Die frühere Bahntrasse sei jedenfalls nicht einbezogen, werde für eine Zukunft zum Beispiel als Radverbindung freigehalten, versicherte Anja Krause aus dem Stadtplanungsamt. Im Rahmen der Planung solle geprüft werden, ob die Anbindung an die Elisabethstraße den zukünftigen Fahrzeugverkehr bewältigen kann.

Das etwa sieben Hektar große Gebiet Johanneshof östlich der Rehfelder Straße ist zum großen Teil in der Hand der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), ein Stück gehört auch der Stadt. Bis zu 100 Einfamilien- und Doppelhäuser in "aufgelockerter Bauweise" könnten dort entstehen. In bestehenden Bebauungsplangebieten in Strausberg seien die Grundstücke nahezu vollständig abverkauft, begründete das Rathaus den Antrag. Es gebe aber Nachfrage nach Baugrundstücken im Mittelzentrum. Und auf die 2016 gestellte Planungsanzeige hätten die Landesstellen positiv reagiert, so Anja Krause. Wie die Straßenerschließung für das Areal erfolgt, werde im Verfahren durch Verkehrsplaner beurteilt, sagte sie auf die Anmerkung von Rüdiger Neuguth (SPD) im Bauausschuss, dass die Rehfelder Straße in ihrem jetzigen Zustand auf jeden Fall ungeeignet sei.

Anwohner hatten im Bauausschuss Kritik an den Plänen geäußert. Da war von "Zersiedelung" die Rede und von Bebauung mitten im Wald. Baufachbereichsleiterin Birgit Bärmann wies dies zurück. Sie machte darauf aufmerksam, dass sich das Gebiet nah an bereits bebauten Flächen befinde und im Flächennutzungsplan teilweise schon für Wohnzwecke ausgewiesen sei. Weiße Flecken würden getilgt.

Sie widersprach zudem dem Einwand, dass Bauflächen in der Stadt noch nicht ausgeschöpft seien. In Zentrumsnähe bevorzuge die Verwaltung mehrgeschossige Bauweise, während Einfamilienhäuser in den Randbereichen entstehen sollten. Es gebe zwar Flächen in der Stadt, aber nicht in der Hand der Kommune. Sie habe folglich auch keinen Einfluss, ob die Eigner die Grundstücke entwickeln. Als Beispiel nannte sie die ehemalige Kasernenfläche an der Ecke Elisabeth-/Hegermühlenstraße.

Birgit Bärmann kündigte eine Bürger- und Behördenbeteiligung zu den Planungen an, in der Hinweise und Einwände vorgetragen werden können.