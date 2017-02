Führung aus der Hand gegeben

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Handball-Frauen des SSV Rot-Weiß Friedland haben in der Verbandsliga Süd nur knapp einen Heimsieg verpasst. Im Sport- und Freizeitzentrum Beeskow unterlagen sie der TSG Lübbenau, die jetzt Tabellendritter ist, mit 18:20 (8:11).

artikel-ansicht/dg/0/1/1553848/

Die Friedländerinnen gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie. Trainer Bernd Klinkisch musste gleich auf acht Spielerinnen auf Grund von Verletzungen, Krankheit oder Schwangerschaft verzichten. Trotzdem wollten sich die Rot-Weißen nicht so einfach geschlagen gegeben und kamen gut ins Spiel, führten mit 2:0.

Danach blieb es bis zum 6:6 ausgeglichen. Den ersten schnellen Toren folgte zehn torarme Minuten. Auf beiden Seiten häuften sich die Fehler. Der Großteil der Friedländer Würfe blieb in der Lübbenauer Abwehr hängen. Beide Trainer reagierten darauf mit Auszeiten, um die jeweilige Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Bei den Gästen zeigte dies auch Wirkung. Sie konnten mit drei Toren davonziehen. So ging es mit 8:11 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel leiteten mit Uta Schulz und Sabine Schumann die beiden erfahrensten Spielerinnen die Aufholjagd ein. Als in der 44.Minute mit dem 12:13 der Anschlusstreffer fiel, sah sich Gästetrainer Rene Borchert gezwungen, eine weitere Auszeit zu nehmen. Trotzdem konnte der Gastgeber unter lautstarker Anfeuerung der rund 50 Zuschauer ausgleichen und nach guten Abwehraktionen mit dem 15:14 sogar wieder in Führung gehen.

Das Spiel sollte sich aber erneut drehen, auch weil die Konzentration wieder nachließ und sich die Fehlwürfe häuften. Außerdem zeigte sich Martina Stein im Gästetor das ganze Spiel über als wichtiger Rückhalt und ließ die Angreiferinnen der Rot-Weißen oft verzweifeln. Am Ende ging das Spiel knapp mit 18:20 verloren. Erfolgreichste Friedländer Torschützin war die 20-jährige Vanessa Schreiber mit acht Treffern.

SSV-Trainer Klinkisch war erst einmal enttäuscht: "Die Mannschaft hat wirklich prima gekämpft, ist nach dem Rückstand wieder gut zurückgekommen, konnte sich am Ende aber leider nicht selbst belohnen. Mit dem aktuell siebten Platz sind wir aber weiter gut dabei."

SSV Rot-Weiß Friedland: Michelle Schreiber - Vanessa Schreiber 8/1, Marilyn Mochow 4, Sabine Schumann 1, Alicia Arendholz, Sara Misterek 4, Olivia Braden, Marie Schur, Uta Schulz 1, Annalene Weiß