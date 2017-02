Wichtige Punkte verschenkt

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Der 1. SV Ebers-walde verlor auch beim Tabellenletzten MTV Altlandsberg II mit 24:28 und rutschte weiter in die Abstiegszone der Handball-Brandenburgliga hinein. Nach dem Auswärtssieg vom SV Jahn Bad Freienwalde beim Tabellenführer HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf, schoben sich die Freienwalder an den Eberswaldern vorbei.

Aus dem schon kleinen Stammaufgebot der Eberswalder fehlten diesmal Tomasz Romanowski und Teo Raeck. Verstärkung aus der zweiten Mannschaft gab es nur durch Florian Smuch. Von den jüngeren Spielern des Reserveteams war keiner bereit die erste Mannschaft zu unterstützen, sodass das Team von Trainer Torsten Raeck mit nur elf Akteuren die Fahrt zum Tabellenschlusslicht MTV Altlandsberg II antrat. Der abgeschlagene Tabellenletzte hatte bisher nur drei Pluspunkte ergattert. Zu Hause holten die MTV-Männer ein 26:26 Unentschieden gegen die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst und den einzigen Saisonsieg gab es am 27. November gegen den HC Spreewald mit 29:24 in der Erlengrundhalle. Aber auch die Eberswalder holten ihren letzten Sieg im November, am 12. gewannen sie gegen Altlandsberg mit 24:21 und warten seitdem auf den nächsten Sieg.

Die Gastgeber übernahmen sofort die Kontrolle über das Spiel und nach dem 2:2 bauten sie ihre Führung langsam, aber stetig aus. 5:3 und 8:5 lauteten die nächsten Zwischenstände in diesem Spiel. Beim 13:7, etwa nach 20 Spielminuten, waren es bereits sechs Tore Differenz und es sah nach einer frühen Entscheidung gegen die Barnimer aus. Obwohl die Abwehr der Eberswalder recht gut agierte, liefen die Eberswalder Spieler aufgrund der schlechten Angriffsleistung ständig hinterher. Bis zur Halbzeit kämpften sich die Gäste wieder auf drei Tore heran und mit einem12:15 ging es in die Pause. Die Partie war wieder offen und es war noch keine Entscheidung über den Tagessieger gefallen.

In der Halbzeitpause analysierten die Eberswalder die erste Halbzeit und legten für die folgenden 30 Spielminuten die weitere Spielweise fest. Und die Spieler hatten ihrem Trainer Torsten Raeck gut zugehört. Sie setzten die vorgesehenen Spielzüge gut um und kamen schnell zum 16:16 Ausgleich. Doch mit drei schlechten und teilweise auch unglücklichen Aktionen verschenkten sie den guten Spielstand. Die Heimmannschaft nahm die Geschenke dankend an und stellte mit dem 19:16 wieder den 3-Tore-Vorsprung her. Die Altlandsberger waren jetzt nicht mehr zu stoppen und zogen auf 22:17 davon. Den Eberswaldern war anzusehen, dass ihnen nach den vielen Niederlagen auch das Selbstvertrauen fehlte. Da wurde dann mit den Schiedsrichtern, die einige unglückliche Entscheidungen trafen, gehadert und der Spielfluss war dahin. Es machte sich auch der dünne Kader beim 1. SV negativ bemerkbar. Im Eberswalder Angriff lastete die gesamte Last auf den drei Aufbauspielern (Moritz Assmann, Nick Hoffmann und Jeffrey Osterloh). Da hätte zum Beispiel ein Robin Wielsch, oder ein anderer Spieler, aus der zweiten Mannschaft für etwas Entlastung sorgen können.

Die Eberswalder Spieler, die auf dem Parkett standen, kämpften vorbildlich um ein gutes Ergebnis, aber am Ende reichte es nicht zu einem Erfolg. Mit 24:28 verlor der 1. SV Eberswalde das Spiel und findet sich jetzt auf Platz acht der Tabelle, mitten im Abstiegskampf, wieder.

Torsten Raeck war mit der Einstellung seiner Spieler sehr zufrieden: "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gewillt ist, erfolgreich zu sein. Mit dem dünnen Kader und dem teilweise fehlenden Selbstvertrauen war heute nicht mehr drin. Bei einigen Spielern ist es nicht das fehlende Spielvermögen, sondern es ist einfach eine Kopfsache. Jetzt müssen wir in den nächsten Spielen noch ein Mal richtig Gas geben und die fehlenden Punkte, die zum Klassenerhalt noch fehlen, holen."

Am Sonnabend um 16 Uhr in eigener Halle hat der 1. SV die Möglichkeit, wieder einen Sieg einzufahren. Gegner ist der PHC Wittenberge. Sie sind punktgleich mit den Eberswaldern und liegen nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem 1. SV.

Eberswalde: Kulitzscher, Piontek - Stooß (3), Hoffmann (2), Haida (3), Assmann (7/2), Hainichen (1), Sommerfeld, Skenderi (4), Osterloh (4), Smuch