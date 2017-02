Aufholjagd wird nicht belohnt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553850/

Es wird immer wieder dafür gesorgt, "dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen". Nach dem Kantersieg der Bären über die Mannschaft von Oranienburger III vom vorhergehenden Spieltag sorgten die Männer vom SV Eichstädt für den Wahrheitsgehalt dieses Spruches. Ihr Sieg mit 28:25 Toren war gleichzeitig gelungende Revanche für die 25:26-Niederlage aus der Hinrunde gegen die Bernauer Bären.

Beide Teams spielten, zumindest zahlenmäßig, ohne sichtbare Personalprobleme, mit jeweils maximaler Spielerzahl. Die Gastgeber nutzten bereits konsequent den Anwurf, um nach nur 28 Sekunden Jens Schönstädt im Bernauer Tor zu überwinden. Eine Minute später fasste Markus Lenz sich ein Herz, drängelte sich durch die Eichstädter Abwehrreihe und traf zum Ausgleich. Doch das war es dann auch schon - das einzige Remis in dieser Begegnung. Für eine Führung hat es bei den Bären leider nie gereicht, ganz anders die Hausherren. Sie erhöhten dank einer kompromisslosen Abwehrarbeit und sehr druckvollem Angriffsspiel bis zur 8. Spielminute auf den Zwischenstand von7:2.

Bernau brauchte lange, um den Schock über den frühen Rückstand zu verarbeiten. Doch als der an diesem Tage glücklos agierende Jens Schönstädt im Tor Platz für Jens Mucha machte, der sofort großartig bei einigen Eichstädter Angriffen reagierte, erwachten die Bären aus ihrer Schockstarre. Zu diesem Zeitpunkt waren elf Minuten gespielt und der HSV kam durch die Torerfolge von Maximilian Prüfer, Krishan Gunawan, Daniel Meier und David Schleicher zehn Minuten vor der Halbzeitpause beim 10:12 und wenig später beim Zwischenstand von 11:13 wieder in unmittelbare Schlagdistanz.

Eine Zeitstrafe gegen Maximilian Prüfer nutzten die cleveren Gastgeber gleich zu drei Toren und ein von ihnen erfolgreich abgeschlossener Konter warf die Bernauer Bären wieder weit zurück. Beim 17:11 für Eichstädt ging es in die Kabinen.

Auffallend beim HSV waren die fehlende Sicherheit im Zusammenspiel und die Chancenverwertung in all ihren Aktionen. Es gab einfach zu viele "Geschenke" an die Gastgeber in Form von technischen Fehlern, überhasteten Torwürfen oder zahlreichen leichtfertigen Fehlabgaben, die sich der Kontrahent natürlich nicht entgehen ließ und für einen beruhigenden Pausenstand nutzte.

Nach dem Wiederanpfiff durch die Unparteiischen vom Oranienburger HC benötigten die Bernauer nur zwei Spielminuten, um auf 14:17 zu verkürzen. Sieben Minuten später überwand Dennis Bohne, als "gelernter" Kreisspieler den Torhüter der Gastgeber von der ihm eigentlich fremden Linksaußenposition - neuer Spielstand 19:20. War für die Hussitenstädter doch noch mehr drin? Ein Sieg vielleicht oder wenigstens ein Remis? Das fragten sich die Zuschauer bei diesem Zwischenstand.

Bernau war nach der zeitweilig erfolgreichen Aufholjagd nicht mehr in der Lage, so druckvoll weiterzuspielen und den Umbruch zu schaffen. Stattdessen bauten die Gastgeber ihren Vorsprung immer wieder aus. So lagen sie vierzehn Minuten vor dem Abpfiff mit fünf und nach Ablauf weiterer vier Spielminuten mit sieben Toren vorn. Das war für die derzeitige Form und dem Spielvermögen der Bären an diesem Tag dann doch uneinholbar. Die letzten von ihnen erzielten vier Tore in der Partie ohne einen Gegentreffer zu kassieren waren nur noch Ergebniskorrektur.

Absolut bester Akteur beim HSV Bernauer Bären war an diesem Nachmittag Jens Mucha im Tor. Seine zahlreichen Paraden machten es seinen Vorderleuten erst möglich, wieder in Schlagdistanz zu den Gastgebern zu kommen. Aber letztendlich ohne Erfolg. Heiko Manzke, obwohl gesundheitlich angeschlagen, war ständig in Bewegung und nutzte seine Schnelligkeit zu drei Kontertoren.

Im weiteren Verlauf der Saison warten auf die Aktiven um Christopher Metzdorf noch viele starke Teams, denn die Landesliga Nord ist in der laufenden Spielzeit ausgeglichen wie selten zuvor.

Bernauer Bären: Schönstädt, Mucha - Findeisen, Manzke (3), Schleicher (2), Wolf (1), Krishan Gunawan (5), Lenz (2), Meier (4), F. Prüfer, Sprengel, M. Prüfer (5), Roder, Bohne (3).