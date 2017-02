Mitmacher für den Tag der Familie gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Für den 9. Tag der Familie in Neuenhagen, der für den 15. Juli geplant ist, werden noch Mitstreiter gesucht. Von 11 bis 17 Uhr werden im Haus der Begegnungen und des Lernens, im Haus der Senioren und im angrenzenden Park in der Hauptstraße wieder Aktionen und Informationen mit und für Familien den Tag bestimmen. Neben dem Familienfest findet insbesondere für Jugendliche auch in diesem Jahr wieder auf der Skateranlage die "NHG-JAM" (Skate-/BMX-Contest) statt.