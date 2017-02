Sieg und Niederlage für TTC-Männer

artikel-ansicht/dg/0/

In Geltow verlor der TTC mit 3:9. Zwei Einzelsiege vom starken Moritz Voß gegen Geltows Spitzenspieler Marc Brendel (3:1) und Janik Meder (3:2) und ein Erfolg von Ersatzmann Rico Schinkel gegen Daniel Nierzejewski (3:2) blieben die Ausbeute der Barnimer. Knapp mit 2:3 verlor Holm Kirsten gegen Thomas Janek. Schon der Gewinn der drei Doppel brachte Geltow auf die Siegerstraße. Dabei hatten Philipp Höhn/Holm Kirsten ihre Begegnung auch nur 2:3 verloren.

Am Sonntag gab es gegen den fast sicheren Absteiger Hohen Neuendorfer SV ein klares 9:1 für Finow. Dabei sahen die Zuschauer guten Tischtennissport, woran auch die Gäste ihren Anteil hatten. Allen voran auf Finower Seite marschierte Moritz Voß, der auch in diesem Spiel in den Einzeln unbesiegt blieb. Das wohl beste Duell lieferten sich die beiden Linkshänder Philipp Höhn und Andre Depta. Ballwechsel der Extraklasse auf beiden Seiten brachten einen knappen 3:2-Sieg für Depta. Der Erfolg zählte allerdings nicht mehr, denn Moritz Voß hatte den 9:1-Sieg gegen Rene Gottfried in drei knappen Sätzen perfekt gemacht. Der Ehrenpunkt der Gäste resultiert aus der 1:3-Niederlage vom Doppel Voß/H. Kirsten gegen Rene Gottfried/Marek Hanke.

"Es ist immer schön in Finow zu spielen, besonders hier in der Seeger-Halle. Finow hat ein gutes Team und steht nicht unverdient mit oben in der Tabelle. Wir konnten unsere Abgänge nicht verkraften und planen jetzt für die Verbandsliga", so der ehemalige Finower Marek Hanke. Vielleicht kommt er dann wieder nach Finow, denn in der Landesliga Ost steht ein Finower Team auf einem direkten Aufstiegsplatz in die Verbandsliga. Finow I bleibt mit 18:10 Punkten auf Platz vier und empfängt am 25. Februar um 15 Uhr in der SH Bahnhofstraße den Tabellendritten Reinickendorfer Füchse.(Hinspiel 5:9).

Finow: Voß 2 Pkt, Höhn 1,5, H. Kirsten 1, E. Kirsten 1,5, Fehlinger 1,5, Toll 1,5