Knapper Preußen-Sieg

Woltersdorf (MOZ) Es war das erwartet enge Spiel zwischen zwei Mannschaften, die sich lange Zeit aus verschiedenen Fußball-Ligen kennen und auf Augenhöhe agieren. Nun die erste Begegnung in der Landesklasse Ost: Ein einziges Tor kurz vorm Pausenpfiff entschied die Partie zu Gunsten von Preußen Bad Saarow beim SV Woltersdorf.

Diese hatten eigentlich Heimrecht. Am regulären 11.Spieltag Ende November sagten sie das Spiel kurzfristig ab, eine weitere Ansetzung wurde verlegt. Nun drohte eine erneute Absage, weil der Platz in Bad Saarow unbespielbar war - so wurde die Nachholpartie nach Woltersdorf zum Aufsteiger gelegt.

Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel, auch wenn sie die erste Großchance hatten. Steven Viktor schien davon selbst überrascht und vergab. Danach legten die Gäste los und bauten ruhig und geduldig ihre Angriffe auf. Doch Torraumszenen waren Mangelware. Woltersdorf stand zwar in der Abwehr recht sicher, agierte jedoch nach vorn sehr nervös.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit spielten die Platzherren etwas offensiver, und die viel zu weit aufgerückte Abwehr öffnete Räume. So fand einer der vielen lange Preußen-Bälle vor den gegnerischen Strafraum in Thomas Bemmann einen dankbaren Abnehmer, der zur 1:0-Gästeführung vollendete (43.).

Nach dem Seitenwechsel kam Woltersdorf mit viel Elan aus der Kabine und spielte nun deutlich besser Fußball. Doch die Riesenchance zum Ausgleich vergab Viktor erneut - völlig frei vorm leeren Tor (49.). Dennoch: Die Gastgeber kämpften, waren nun feldüberlegen und ließen sich auch von dem nun deutlich härteren Vorgehen der Rivalen nicht beirren. Doch der letzte Pass vorm gegnerischen Tor kam unpräzise. Saarow tauchte nur noch selten vorm SVW-Tor auf, zeigte jedoch bei zwei Riesenchancen Nerven und vertagte die Entscheidung auf den Abpfiff.

"In Woltersdorf gewinnt man nicht so oft", sagt Saarows Trainer Oliver Maaß. "Umso glücklicher sind wir über den Sieg. Die Vorbereitung lief nicht optimal, die Mannschaft ist konditionell noch nicht auf der Höhe." An der Fitness werde weiter gearbeitet.

"Die Saarower haben das Spiel auf Grund der ersten Halbzeit verdient gewonnen", resümiert SVW-Trainer Thomas Meyer. "Wir haben da zu ungenau gespielt, standen zu weit weg vom Gegner. Nach der Pause hat meine Mannschaft gut gekämpft und hatte keine konditionellen Probleme. Saarow hat den Vorsprung clever verteidigt. Wir haben jedoch keinen Grund, nervös zu werden, zumal uns heute einige Stammspieler verletzungsbedingt fehlten. Wir sind für die Rückrunde gewappnet." Die soll am Sonnabend beginnen.

SV Woltersdorf: Hirt - Post (84. Scheibner), Stasch, Döring, Lunau - Kästner, Kussatz, Schrottge, Mähl (46. Westphal), Dreher - Viktor

Preußen Bad Saarow: Zinke - Lenz, Bemmann, Süßenbach, Hoppe, Zucker, Dobberack, Schneider, Jannik Rottenberg, Dürre, Hoffmann